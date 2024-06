Scottie Scheffler sufre una auténtica tortura en el US Open

El nivel de dificultad en un Abierto, siempre es alta, pero ha sucedido lo impensable, pues esta es la primera vez en la carrera deportiva de Scheffler , que no logra ningún birdie durante una ronda en un grande como el Pinehurst Nº2, causando el asombro del desempeño en esta jornada del actual campeón mundial.

El número uno del mundo, S cottie Scheffler no tiene nada garantizado en este US Open , después de marcar 74 golpes en la segunda jornada del torneo, después de que un doble bogey en el hoyo 5 -empezó por el 18- complicó su vuelta.

Este día no lo ha acompañado la suerte ni su singularidad para dar batalla en las partidas, no logró acertar en el green, tuvo algunos aciertos, pero todo se derrumbo en el 17, cuando su caddie se proclamó por los expertos y aficionados del golf como “el peor que te he visto dar nunca”.