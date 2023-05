¿Se repite la historia?... The Legend of Zelda pronostica el título para Chivas como en el clausura 2017 ante Tigres

Las aventuras de Link son un título icónico que demuestra el éxito de Nintendo en la industria del videojuego, no limitándose únicamente a Mario Bros. Y precisamente, el destino de las Chivas en esta edición del campeonato mexicano de Primera División podría estar conectado con Zelda.

Tras la victoria de 3 goles contra 2 ante las Águilas del América en la semifinal del futbol mexicano, el camino de las Chivas hacia su 13º campeonato sigue adelante y es muy posible que su éxito podría estar relacionado con el popular videojuego ‘The Legend Of Zelda’.

Este es uno de los motivos por los que los apasionados seguidores del Rebaño Sagrado están emocionados, además de que su último gran éxito coincidió con el lanzamiento del videojuego ‘The Legend Of Zelda’.

¿Podría Chivas ser campeón del Clausura 2023 gracias a ‘The Legend Of Zelda’?

Hace seis años, el equipo tapatío ganó su último campeonato de la Liga MX.

Fue durante ese momento, bajo la dirección del argentino Matías Almeyda y la administración del legendario directivo Jorge Vergara, que vencieron a Tigres en la final en el Estadio Akron.

Curiosamente, Nintendo lanzó su último juego de Link, titulado ‘The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild’, justo en ese momento. El juego fue lanzado inicialmente para las consolas Nintendo Wii U y luego para Nintendo Switch.

De igual manera, la final del futbol mexicano coincide en el rival pues enfrentarán al equipo de Tigres quien derrotó a Rayados del Monterrey para emular la mencionada final.

Otra coincidencia es la fecha de la final de este Clausura 2023 pues en 2017 la final también se jugó un domingo 28 de mayo.

Ahora, un nuevo título de Zelda fue presentado el 12 de mayo, llamado ‘The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom’, coincidiendo con la participación del equipo rojiblanco en esta fase final.

El juego está disponible para la consola híbrida Nintendo Switch, generando entusiasmo entre sus fieles seguidores.

Los seguidores de las Chivas Rayadas del Guadalajara comparten la misma ilusión, ya que sienten que están cerca de alcanzar la anhelada 13ª estrella, que igualaría el récord de títulos del Club América en la historia de la Liga MX.