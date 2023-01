THOUSAND OAKS.- La peor temporada para un campeón defensor del Super Bowl en la historia de la NFL finalmente llegó a su fin y Sean McVay puede darse un respiro.

Los Rams de Los Ángeles aguantarán la respiración los próximos días —o quizá semanas— mientras esperan para saber si McVay regresará y peleará por volver a contender.

McVay confirmó que se tomará un tiempo indeterminado para contemplar su futuro antes de comprometerse a una séptima campaña con los Rams. Claramente está considerando decir adiós a una increíble carrera como entrenador en su peor momento después de que los Rams (5-12) tuvieron su primera marca perdedora con él al frente.

“No quieres apurar ninguna decisión”, admitió McVay, quien cumplirá 37 años este mes. “Hay muchas emociones después de la temporada. Hay muchas capas. Afecta a muchas personas y no me lo tomo a la ligera, quiero ser consciente y me tomaré el próximo par de días para reflexionar y sostener conversaciones con varias personas para determinar la mejor decisión para mí, mi familia y los Rams”.