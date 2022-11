Seis conclusiones del Gran Premio de México

Vivimos un pletórico 60 aniversario del GP en suelo nacional, donde por primera vez el piloto mexicano Sergio Pérez llegó con probabilidades reales de ganar la carrera de casa. La antepenúltima prueba de la temporada dejó varias claves:

1. A “Checo” Pérez no le pesa ser local.

El de Jalisco no sólo disfruta correr en México sino que lo convierte en una ventaja, se carga de energía y asume con carácter el reto de ser competitivo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. El tercer sitio consecutivo en la Ciudad de México representó su décimo podio de la temporada, así como regresar al segundo puesto en el campeonato de pilotos.

2. Max Verstappen es más bicampeón del mundo que nunca.

El neerlandés lideró de punta a punta e hizo valer su pole position, algo que no ocurría desde 2015, cuando Nico Rosberg hizo lo mismo. Con la victoria en México, Verstappen se convirtió en el piloto con más victorias en una temporada, con 14, superando a Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

3. Mercedes sigue en gran momento.

Es el equipo que más ha avanzado viendo dónde comenzó la temporada con su W13, un auto prácticamente sin pontones que apuntaba a ser un cohete, pero que apenas despegó. La victoria se le sigue escapando y podría irse en ceros en ese rubro, pero su avance es innegable.

4. Ferrari ya bajó las manos por completo.

Escuchar a Mattia Binotto decir que la carrera (no importa cuál) fue decepcionante ha sido la constante de la temporada. El equipo italiano ya no tiene actualizaciones y como bien me dijo el célebre Albert Fábrega en una charla el sábado pasado: Ferrari ha cerrado el grifo en 2022, apostando ya hacia el próximo campeonato.

5. La lucha no cesa en la media tabla.

Además de la batalla por el subcampeonato en el título de constructores entre Ferrari y Mercedes (sólo 40 puntos entre ambos), Alpine y McLaren luchan por ser el mejor del resto (cuarto lugar) con sólo siete unidades de ventaja del equipo francés, en tanto que el margen entre Alfa Romeo y Aston Martin es de cuatro. Más cerrado aún el duelo entre Haas y AlphaTauri a sólo un punto.

6. La organización del Gran Premio de la Ciudad fue magistral prácticamente en todos los sentidos, y entregó un evento de clase mundial.

El fin de semana del Gran Premio de México tuvo un total de 395 mil 902 asistentes (nuevo récord para la organización), los cuales se registraron en tres días de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde tan sólo el domingo 145 mil 934 aficionados abarrotaron el coso de la Magdalena Mixhuca.

Que siga la fiesta del Gran Premio de México, cuyos boletos para 2023 salen a la venta el próximo 15 de noviembre.

