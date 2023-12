Semana 14 de la NFL: Von Miller se reintegrará a los Bills tras ser arrestado por agresión física

Aunque no muy grato, todo parece indicar que los Bills de Búfalo contarán con el regreso de Von Miller. El defensivo, quien fue investigado por supuestamente agredir a una mujer embarazada, estaría disponible para el duelo ante los Chiefs de Kansas City.

El gerente general del equipo neoyorquino, Brandon Beane, anunció que el jugador sería elegible para el encuentro que sostendrán ante el equipo de Patrick Mahomes.

“No estuvimos allí. No somos los investigadores”, ofreció Beane. “Nosotros no, obviamente, ustedes saben, hemos tenido nuestras conversaciones con Von y entendimos lo que él cree que sucedió, y desde ese punto de vista, no podemos meternos.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 14 de la NFL: Steelers vs Patriots, el ‘desangelado’ duelo histórico del Thursday Night Football

“Es una investigación abierta, así que solamente vamos a dejar que se agote el proceso legal y él participará de modo normal en la práctica”.

Beane también informó que el equipo ha estado en “constante comunicación” con la NFL y que los Bills no anticipan que Miller sea colocado en la lista de exenciones del comisionado. Dijo que dejará que transcurra la investigación y seguirán lo que dicte la Liga.