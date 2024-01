Semana 18 de la NFL: Bills manda en el Este de la AFC

Hasta ese momento los de Búfalo no habían amarrado su espacio en la postemporada, pero, para su suerte, la victoria que Tennessee posó sobre los Jaguars de Jacksonville más temprano, cambiaron la situación. Su triunfo sobre Miami, solamente lo confirmó.

Por otro lado, Dolphins, que había asegurado su lugar en la siguiente instancia desde su victoria sobre los Cowboys de Dallas en la semana 16, se fue al sexto lugar de la tabla de posiciones y jugará en casa de los campeones del Oeste de la AFC, los Chiefs de Kansas City la noche del siguiente sábado.

¿CÓMO QUEDARON LOS CRUCES DE LOS COMODINES? HORARIOS Y DETALLES

Jornada sábado 13 de enero:

-Texans vs Browns, 3:30 p. m.

-Chiefs vs Dolphins, 7:00 p. m.

Jornada domingo 14 de enero:

-Lions vs Steelers, 12:00 p. m.

-Cowboys vs Packers, 3:30 p. m.

-Lions vs Rams, 7:00 p. m.

Jornada lunes 15 de enero:

-Buccaneers vs Eagles, 7:00 p. m.