‘Hay mucha hipocresía’, responde Sheinbaum a Anaya por pedir comparecencia de Harfuch

“Hay mucha hipocresía, de verdad, en los panistas y particularmente en este personaje”, mencionó la presidenta.

“O sea, cómo se atreven si esta crisis, no le llamemos crisis, está situación de inseguridad inicia con la guerra contra el narco. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? ¿Por qué no explican cómo lo apoyaron? ¿Por qué no explican la guerra contra el narco?”, cuestionó la mandataria.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que las leyes enviadas en materia de desapariciones están siendo revisadas por los colectivos de familias de desaparecidos.

La presidenta reiteró que el registro de personas desaparecidas tiene su problemática por cómo está establecido en la ley y adelantó que presentarán las cifras en la conferencia matutina.