Propone Sheinbaum descalificar a candidatos ‘defensores de narcos’ en elección judicial

El líder de la Cámara Alta reconoció que entre los 3 mil candidatos que aspiran a un cargo en el PJF hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad por defender a narcotraficantes.

“Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada ,y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona”, mencionó la presidenta.

“Pero tendría que presentarse pues todas las pruebas ¿no? de que es así. Pero hasta ahora quién tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral”, señaló la titular del Ejecutivo federal en la conferencia matutina.

REFORMA AL PJF

En la conferencia matutina la consejera jurídica de Presidencia de la República, Ernestina Godoy, destacó que con la elección del Poder Judicial de la Federación por primera vez tendrá una formación paritaria.

La funcionaria federal señaló que a nivel nacional se elegirán a hombres y mujeres, respetando la paridad de género establecida en la reforma constitucional y que está centrada en la “humanización de la impartición de justicia”.

“La reforma Constitucional en materia de Poder Judicial conllevó el surgimiento de un nuevo diseño institucional del Poder Judicial de la Federación, sin alterar la decisión política fundamental de la división de poderes. Este inédito diseño tiene como propósito medular y, distinto paradigma constitucional centrado en la humanización de la impartición de justicia”, puntualizó.

El 1 de junio se elegirán881 cargos para integrar el nuevo Poder Judicial. En el caso de la Suprema Corte de Justicia se votará para su integración por nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres.