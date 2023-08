¡Sergio Pérez tendrá su propio combo en Cinépolis! ¿Cuánto cuesta y qué contiene el Combo Checo?

Pese a las complicaciones que ha tenido durante el actual Mundial de Automovilismo , no cabe duda que Sergio Pérez es un digno representante no sólo de México en la Fórmula 1 , sino del deporte en general en el país.

CHECO PÉREZ PODRÍA CORRER PARA RED BULL HASTA EL 2025

El jefe de Red Bull, Christian Horner, aseguró que Sergio Pérez tiene en sus manos la posibilidad de extender su contrato con la escudería de capital austriaco para 2025 y no finalizar el vínculo entre el piloto y equipo en 2024.

En entrevista para Speedcafe, Horner señaló que “si Checo cumple, vamos a seguir con Checo” para la temporada 2025 y con ello mantener la dupla con Max Verstappen, la cual comenzó en 2021.

“Si no lo hace (cumplir en la pista), por la razón que sea, entonces... (posible que se vaya)”, además señaló la baraja de pilotos que pueden ocupar el lugar de Sergio Pérez no se limita a la escudería AlphaTauri. “Eso no se limitará solo a los pilotos AlphaTauri, porque hay una gran cantidad de pilotos arriba y abajo del pit lane a los que les gustaría conducir un auto Red Bull”.