¡Sorpresas en el Abierto Mexicano de Tenis! Zverev y Rodrigo Pacheco están fuera

En esta jornada de tenis, Stefanos Tsitsipas comenzó con el pie derecho su camino tras un triunfo por 6-3 y 6-4 sobre Román Safiulin consiguiendo un total de cinco aces durante el encuentro, lo que representó 5 mil dólares de donación, que se convertirán en recursos destinados a Acapulco.

RODRIGO PACHECO TAMBIÉN CAE EN ACAPULCO, PERO LE ESPERAN OTROS RETROS EN MÉXICO

En su primer torneo profesional de la ATP, Rodrigo Pacheco cayó en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis 2-6 y 2-6, ante un Dusan Lajovic que prácticamente lo dejó sin oportunidades.

Diferente a como lució en Los Cabos, Pacheco no logró ser competitivo, y aunque hizo su mayor esfuerzo, la experiencia de Lajovic fue clave.

“Al final no jugué como esperaba, era un jugador con mucha experiencia, la verdad es que nunca me sentí cómodo. Es muy experimentado y supo cómo hacer para que no jugara ninguna bola que me gusta y esa fue la diferencia”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Se viene el debut de los Dinos, y hoy sale a la venta el abono para la temporada

“Intenté aprovechar todos los momentos, al final no jugué como esperaba, pero ni modo fue un mal partido y solo un mal día”, continuó.