Trump anuncia su estado de salud en redes sociales; utiliza estudio para criticar a Joe Biden

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este viernes por la tarde que “salió bien” en el examen médico, realizado horas antes, y que cree que publicarán los resultados el domingo.

‘Creo que salió bien’, añadió el mandatario.

‘Me hicieron todas las pruebas que puedas imaginar, estuve ahí mucho tiempo. El examen físico anual, y creo que me fue bien. Creo que publicarán el informe el domingo. En general, me sentí muy bien. Tenía buen corazón, buena alma, muy buena alma. Y quería ser un poco diferente a Biden. Me hice una prueba cognitiva y no sé qué decirte, salvo que acerté todas las respuestas’.

TE PUEDE INTERESAR: Planeaba asesinar a Donald Trump, adolescente que mató a sus padres en Wisconsin

Cuando le preguntaron si era la prueba del “hombre, la mujer, la cámara, la televisión”, dijo: “Es una prueba bastante conocida. Sea lo que sea, las acerté todas; las acerté todas”, añadió el mandatario estadounidense. ‘Nunca me he sentido mejor, pero aun así, ¡esto es algo que hay que hacer!’, publicó Trump, de 78 años, en sus redes sociales antes del examen, que se realizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, Maryland.