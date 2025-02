Sorteo Champions: Real y Atlético jugarán el clásico de Madrid en octavos de final

BAYERN MÚNICH VS. BAYER LEVERKUSEN: UNA BATALLA ALEMANA

En Alemania, el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen protagonizarán un choque entre el actual campeón de la Bundesliga y el líder de la temporada. Su último enfrentamiento terminó en empate sin goles, lo que anticipa una eliminatoria muy reñida y emocionante.

LIVERPOOL VS. PSG: DUELO DE TITANES

El Liverpool, mejor clasificado tras la fase de grupos, tendrá un duro reto ante el Paris Saint-Germain. A pesar de haber terminado en posiciones opuestas en la fase previa (Liverpool en primer lugar y PSG en el puesto 15), ambos equipos cuentan con plantillas de primer nivel.

Curiosamente, esta será la primera vez que se enfrenten en una eliminatoria directa en la Champions, aunque ya chocaron en la fase de grupos en la edición 2018-2019, con victorias divididas.

OTROS ENFRENTAMIENTOS DESTACADOS

Barcelona vs. Benfica: Tras su reciente y ajustada victoria 5-4 en Lisboa, los culés buscarán consolidar su buen momento.

Arsenal vs. PSV Eindhoven: Un duelo entre dos equipos con estilos de juego dinámicos.

Inter de Milán vs. Feyenoord: Un partido con historia en competiciones europeas.

Club Brujas vs. Aston Villa: El equipo belga se reencontrará con un rival al que ya venció en noviembre.

Borussia Dortmund vs. Lille: Un enfrentamiento entre dos equipos con gran proyección ofensiva.

NUEVO FORMATO DE LA CHAMPIONS: MÁS EMOCIÓN DESDE OCTAVOS

Este tipo de emparejamientos no habría sido posible en el antiguo formato de la Champions, donde los equipos del mismo país no podían enfrentarse en octavos. Con el nuevo sistema basado en cabezas de serie, ahora es posible ver derbis nacionales y revanchas tempranas en la competición.

Los partidos de ida se jugarán entre el 4 y 5 de marzo, con la vuelta programada para la semana siguiente.

DATO CURIOSO: El Atlético de Madrid nunca ha eliminado al Real Madrid en la Champions League en eliminatorias directas. ¿Será este el año en que rompa la maldición?