Jannik Sinner necesitó atención médica en el Australian Open, ¿qué le pasó al número uno del mundo?

“No me puedo mover hacia la izquierda” , comentó a su equipo mientras cojeaba por la pista.

El Abierto de Australia no solo ha puesto a prueba la habilidad de los tenistas, sino también su resistencia física ante las altas temperaturas que se han registrado desde el inicio del torneo. En esta ocasión, Jannik Sinner , número uno del mundo, fue uno de los afectados, aunque logró superar el desafío para avanzar a los Cuartos de Final.

En rueda de prensa, Sinner reconoció que fue un partido difícil no solo por su oponente, sino también por el malestar físico que experimentó: “Sabía que iba a ser complicado. No me sentía bien antes de empezar. Hablé con el médico y, aunque fue extraño, logré mejorar y seguir adelante”, explicó.