Serena Williams, se despide del tenis como una de los mejores tenistas de la historia

“Nunca me gustó la palabra retiro”, se lee en el texto que publicó en “Vogue”. “No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”.

La transición o evolución a la que Williams hace referencia la llevará del tenis a otras cosas que son importantes para ella, entre ellas, la familia. “Quiero hacer crecer esa familia”, escribió.

ELEGIR ENTRE EL TENIS Y LA FAMILIA

“Pero he sido reacia a admitir ante mí misma o ante cualquier otra persona que tengo que dejar de jugar al tenis”. Es consciente, dice, de que, al contrario que los tenistas masculinos que siguen jugando y ganando mientras sus esposas están embarazadas, esto impacta directamente en su vida profesional. “Creanme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y la familia. No creo que sea justo”.

Por delante tiene nuevos objetivos y motivaciones fuera de las pistas. Detrás de sí, deja una huella imborrable en ellas. Williams nació en Saginaw, en el estado de Michigan el 23 de septiembre de 1981, y creció en Compton, una zona de Los Ángeles, por aquel entonces, en los ochenta, considerada conflictiva.