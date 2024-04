The Rock ‘brilla’ en el ring de WrestleMania XL tras triunfo junto a Roman Reigns

The Rock regresó tras 8 años para una lucha en WrestleMania y, como ha sido su característica desde hace mucho tiempo, lució un físico descomunal. A su lado, el hombre que ha roto récords en esta generación de WWE como es Roman Reigns , los primos en la vida real, unidos por sangre.

Frente a 72 mil 543 aficionados del Universo WWE en el Lincoln Financial Field de Filadelfia para la Noche 1 del evento más grande del año de la WWE , The Bloodline recurrió los trucos que podía para poder derrotar a la pareja de Rhodes y Rollins .

Bajo una lucha de “Bloodline Rules” , Cody Rhodes y Roman Reigns se verán las caras este domingo, luego de que el “Tribal Chief” junto a The Rock vencieran en lucha de parejas al “American Nightmare” y Seth Rollins en WrestleMania XL .

Ejerciendo su poder como parte dueño de WWE, The Rock amenazó al árbitro para permitirle hacer lo que quisiera. Sin descalificaciones ni conteo de 10 afuera del cuadrilátero, The Bloodline dominó gran parte del combate. Apareció el cinturón con el que The Final Boss destrozó a Cody hace algunas semanas en RAW y con ese mismo artefacto salvó a Roman de la derrota.

Pese a que el Universo WWE se estaba congelando con los 4 grados que se sentían hacia el final de la función, saltaron todos de su asiento al ver que Roman Reigns conectó una “Spear” por error a The Rock. Acto seguido, Rhodes y Rollins conectaron el “Pedigree”, pero no fue suficiente.

Finalmente, The Rock logró el conteo de tres sobre Cody Rhodes al darle con el cinturón en la espalda. Después, un “Rock Bottom” y “People’s Elbow” para dictaminar que habrá “Bloodline Rules” en la lucha del domingo por el Campeonato Universal entre Roman Reigns y Cody Rhodes.

Con información de Mediotiempo y Fox Sports