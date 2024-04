Toluca se afianza como el equipo más goleador de la Liga MX

Un intenso partido se vivió en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez entre el Toluca y el Atlético de San Luis. A pesar de las múltiples amonestaciones hacia los jugadores de ambos equipos, los diablos rojos se vieron ganadores la noche del 19 de abril.

Toluca fue exhibido por el América hace una semana y como dicen por ahí, “no buscaron a quien se las hizo, sino a quien se las pagaría”, para así volver a estar en la parte alta de la clasificación y mostrando que lo ocurrido en el Estadio Azteca solo fue un accidente y que ahora están listos para encarar la Liguilla por el título.

En el minuto 13 el jugador de la noche, Alexis Vega, anotó el primer gol para el Toluca y parecía que los potosinos no se conformaría, pues en el minuto 20, asistido por Sanabria, logró anotar un gol Unai Bilbao.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos de Saltillo recibe ‘paliza’ de los Sultanes de Monterrey y caen 14-5 en el primero de la serie

Sin embargo, el empate no marcaría la diferencia por mucho tiempo, pues Toluca, lejos de asustarse, comenzó a meter presión al San Luis anotando su segundo gol en el minuto 30 por el mediocampista Juan Angulo y ese no sería el fin, pues desde ese momento los diablos no tuvieron piedad por sus oponentes.

Jean Meneses anotó el tercer y cuarto gol antes del minuto 60 asistido por Federico Pereira y Alexis Vega, respectivamente.

En este punto el director técnico del Atlético de San Luis, Gustavo Leal, y la afición potosina se notaba afligida y enojada, y es que lejos de hacer algo por presionar a los diablos, parecían retractarse en cada jugada permitiendo así que el quinto gol fuera anotado por Brian García, asistido nuevamente por Vega.

Cuando todo parecía perdido para el Atlético, el joven Jonantán Villa, entró en acción y asistido por Bilbao, anotó el segundo gol del equipo, provocando la emoción de la afición en el minuto 80.