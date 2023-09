Tom Brady llena de elogios al Canelo Álvarez: ‘eres un verdadero campeón’

TE PUEDE INTERESAR: Jermell Charlo está convencido de que Canelo Álvarez no es un rival de su altura

Tal es el caso del siete veces ganador del Super Bowl y considerado por muchos aficionados como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, Tom Brady , quien invitó al pugilista a su podcast llamado “Let’s Go” donde no se cansó de llenarlo de elogios y reconocerle su carrera profesional, describiéndolo como un “verdadero campeón”.

“Gracias por tus palabras. Las aprecio mucho. Y sí, siempre trato de dar lo mejor de mí y me funciona, porque cuando eres disciplinado y conoces la clave para seguir ganando, y ser leal con tu equipo, y ser siempre disciplinado con tu familia, en el gimnasio y todo, creo que vas a obtener buenos resultados. Y aprecio mucho que me veas pelear, porque eres un gran atleta también y para mí es un honor” , comentó.

“Has sido un competidor impresionante, un verdadero campeón, humilde, trabajador, que hace grandes cosas por su comunidad , y que representa muy bien a su país. Y cada vez que se subes a un ring lo haces con profesionalismo. Creo que a las personas que son verdaderos profesionales en lo que hacen, les encanta verte pelear, porque estás tratando de dar lo mejor de ti, y los verdaderos competidores sacan lo mejor de sí mismos , y tú nunca decepcionas en eso. Me encanta verte pelear”, expresó.

“Jugamos juntos golf en California, y me sorprendió tu disciplina, lo que comías, lo que bebías e incluso entrenar boxeo antes y después de jugar en el golf en el torneo. Recuerdo que te pregunté cuánto peso tenías que cortar para llegar al peso y me dijiste que aún tenías que cortar 15 libras. Pero cuando te toqué la espalda, sentí como que estaba tocando granito, no había grasa en ti”, concluyó.