Torreonense Jorge Sánchez es apartado del Porto, ¿regresa a México?

El caso del jugador coahuilense es distinto, pues prácticamente está borrado por su entrenador en el Porto, Sérgio Conceição , y la última noticia de que llega desde Portugal es que Jorge se encuentra separado del primer equipo y no verá minutos en el siguiente partido frente al Vitória de Guimarães .

Jorge Sánchez es otro de los tantos mexicanos que no lo está pasando nada bien en el futbol europeo , y no es por un tema de que su equipo esté peleando el descenso, como los casos de Cesar Montes y Guillermo Ochoa .

Y no solo él fue separado, lo acompañan sus compañeros de equipo, los españoles Toni Martínez e Iván Jaime, además del luso, André Franco, fueron apartados del resto de la platilla.

Ante esta situación, el entrenador hablo sobre este tema en su conferencia de prensa previo al duelo frente a la escuadra de los conquistadores correspondiente a la vuelta de las Semifinales en la Taça de Portugal.

”No hay nada que decir, para trabajar en el Porto no basta con tener contrato, es necesario más”, fue lo que respondió el estratega sobre la separación de cuatro de sus jugadores del equipo.

El Porto se jugará su permanencia en el torneo de Copa en el Do Dragão el próximo 17 de abril, donde tiene la obligación de derrotar a su rival, el Vitória de Guimarães, pues en el partido de ida, fueron derrotados por marcador de dos a uno; para este encuentro tampoco contarán con el defensor, Pepe, que fue expulsado en la ida.

JORGE SÁNCHEZ, UN JUGADOR QUE NO LA PASA NADA BIEN EN EL PORTO

El lateral de la Selección de México llegó al inicio de esta temporada 2023-2024, para reforzar la defensa del equipo dragón, proveniente del Ajax de la Eredivisie, pero desde su llegada a Portugal, Sánchez, no ha podido consolidar en el cuadro titular.

En toda la temporada, el jugador coahuilense, ha disputado un total de 11 partidos en el campeonato liguero, siendo uno de los jugadores menos importantes del equipo portugués.

Al parecer el defensor azteca no es del agrado de su entrenador, sin embargo, el equipo luso tuvo la oportunidad de dejarlo salir, cuando en el último mercado de invierno, Jorge Sánchez, tenía todo arreglado para llegar al Cruz Azul, pero la directiva del Porto no le dejo irse, a pesar de que casi no es utilizado.