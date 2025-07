Comienza la Ultra Coahuila 2025: una década de historia en el trail running mexicano

El día fuerte será el sábado 26 de julio, que arrancará temprano con la junta de competidores de las distancias de 160K, 100K y 80K a las 3:45 de la mañana. Las salidas de esas categorías están programadas para las 4:00 A.M., mientras que los corredores del 50K tendrán su junta a las 5:45 a.m. y saldrán a las 6:00 a.m. Por la tarde, de 4:00 a 7:00 p.m., se entregarán paquetes y se revisará el equipo obligatorio para los corredores de 30K y 12K, que competirán el domingo.

El domingo 27 de julio se llevará a cabo el cierre del evento con las distancias más accesibles. La junta de corredores del 30K será a las 6:45 a.m., con salida a las 7:00 a.m.. Posteriormente, los participantes del 12K se reunirán a las 8:15 a.m. y saldrán a las 8:30 a.m.