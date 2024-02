Tri Femenil se llena de elogios tras conseguir histórico triunfo ante Estados Unidos

Orgullo, historia y valentía, fueron las palabras que se dijeron luego del increíble triunfo de México 2-0 ante Estados Unidos en la Copa Oro W, certamen donde la Selección azteca consiguió vencer, por primera vez, al combinado de las Barras y las Estrellas.

Pedro López, entrenador del Tricolor, aseguró estar contento con sus futbolistas y que dieron un partido espectacular en la competencia de la Concacaf.

“Estoy orgulloso de mis jugadoras, han salido con un atrevimiento, con valentía, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos, sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en un partido espectacular que yo creo que ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y aficionados”.

Se le preguntó al estratega cuál es el techo de la Selección Mexicana, tras su impactante victoria contra la número 2 del ranking FIFA, a lo que habló sobre el crecimiento del futbol en México, además del funcionamiento de su equipo sobre el terreno de juego. No obstante, asegura que vencer a Estados Unidos no es lo único que quieren, pues de no avanzar a Semifinales, no habrá servido de nada:

“Siempre hay cosas que mejorar. Me gustaría hacer esto en una final de Copa del Mundo. Ha sido emocionante, yo he disfrutado cada minuto, tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a la cancha e insisto, el resultado ha sido ese y yo espero que no sea algo esporádico de un día en México, sino que lo podamos repetir.

“Claramente hoy se ha visto esa ilusión que todos tenemos, los que estamos trabajando cada día en este grupo, pero insisto que de nada serviría si el próximo partido perdemos los cuartos de final y pasamos a la historia como el equipo que solamente le ganó a estados unidos, y vamos a intentar repetirlo”, afirmó el entrenador.