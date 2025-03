$!¡Mucho enredo y estafas! ¿Qué sabemos de la novia estafada por su organizador de bodas en Monterrey?

“ Fue a su casa y la mamá del tipo le dice que ya no vive ahí y ahora no tiene salón ni tiene dinero. ¡Más de 200 mil pesos a la basura! ”, escribió la usuaria sobre la historia de la novia.

La novia afectada relató su historia por las calles de Nuevo León, con la esperanza de que su caso se hiciera viral y presionar al organizador de la boda a que le devuelva el dinero.

“Mi organizador de bodas me robó y me caso en tres meses. No tengo salón y pues estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable porque lo que más preocupa es que no tengo ni salón ahorita y la boda ya es en tres meses”, dijo la afectada ante las cámaras de los espectadores, puntualizando que ella y su pareja ahorraron por mucho tiempo para realizar el evento. “Me comprometí con mi pareja y juntos trabajamos duro para ahorrar y cumplir nuestro sueño de boda”, aseguró la mujer.