La gente utiliza plataformas vibratorias para perder peso. ¿Funcionan?

Si te quedas de pie sobre una plataforma vibratoria del tamaño aproximado de una báscula de baño, podrás perder kilos y ganar músculo. Al menos esa es la afirmación que encontrarás por todo TikTok.

“Todo lo que tienes que hacer es subirte a esta plataforma vibratoria, y ella hará todo el trabajo por ti”, dijo una usuaria.

Añadir vibración a un entrenamiento no es nuevo. Pero las investigaciones sobre cómo puede (o no) beneficiar tu salud son inconsistentes, dicen los expertos. Y las plataformas vibratorias no son baratas: muchas cuestan cientos o incluso miles de dólares.

Esto es lo que hay que saber.

¿Qué le hace la vibración al cuerpo?

Hacer vibrar el cuerpo estimula los husos musculares, los receptores que ayudan a controlar cuándo los músculos se contraen y relajan, dijo Brad Schoenfeld, profesor de ciencias del ejercicio en el Lehman College del Bronx.

Los músculos también se contraen durante el ejercicio, por lo que es razonable pensar que el uso de una plataforma vibratoria los cansaría y cambiaría tu físico, sobre todo si realizas ejercicios mientras estás encima de la plataforma. Sin embargo, los datos que sugieren que la vibración te ayudará a ganar músculo o a perder grasa son escasos, dijo Schoenfeld.

La vibración por sí sola no es suficiente para que la mayoría de la gente trabaje de forma significativa sus músculos o su corazón, ni para quemar calorías o grasa, dijo Amy West, médica especialista en medicina deportiva de Northwell Health en Nueva York. Para ello, necesitarías hacer entrenamiento de resistencia y ejercicio aeróbico.

Las personas mayoritariamente sedentarias o incapaces de hacer ejercicio podrían, en teoría, ver cambios modestos en su físico tras subirse a una plataforma vibratoria. Esto se debe a que su nivel de actividad aumentaría “de nada a ligeramente algo”, dijo Rekha B. Kumar, endocrinóloga de Weill Cornell Medicine de Nueva York, quien se especializa en salud metabólica. Pero incluso esas personas acabarían viendo una disminución en los resultados de pérdida de peso y fuerza si no incorporan cambios en sus dietas y ejercicio.

En una revisión de estudios realizada en 2019, en los que participaron 280 adultos de peso saludable de Estados Unidos y Europa, los científicos investigaron si el uso de plataformas vibratorias durante un periodo de tiempo de entre seis semanas y seis meses, dos o tres veces por semana, podía conducir a la pérdida de grasa. Se descubrió que la vibración hacía que los participantes perdieran un poco de grasa, dijo Kumar, pero no lo suficiente como para cambiar significativamente su composición corporal.

En un pequeño estudio realizado en 2021 con adultos mayores, los investigadores descubrieron que la vibración utilizada antes de los ejercicios de fortalecimiento no era significativamente más eficaz para mejorar la fuerza muscular que los estiramientos realizados en su lugar antes de dichos ejercicios.

¿Existen otros beneficios?

Algunos estudios sugieren que hacer vibrar todo el cuerpo puede resultar beneficioso, pero las investigaciones no son lo suficientemente convincentes como para hacer recomendaciones a la población general, dijo Schoenfeld.

Esto se debe en parte a que los aparatos del mercado pueden variar mucho: algunas plataformas vibran más rápida e intensamente que otras. Además, las investigaciones sobre la vibración se han realizado con diversos aparatos, por lo que no se sabe qué ajustes o plataformas son los ideales para determinados objetivos de salud, dijo Rachele Pojednic, profesora adjunta de biología humana en la Universidad de Stanford.

Esto es lo que sugiere parte de la evidencia.

Equilibrio

Mantenerte en equilibrio sobre una plataforma vibratoria requiere más esfuerzo que estar de pie sobre un suelo inmóvil. Esto podría mejorar tu equilibrio con el tiempo, dijo West.

La mayoría de las investigaciones sobre este tema se centran en adultos mayores o en personas que padecen enfermedades que afectan a su equilibrio, dijo Schoenfeld. Por ejemplo, en una revisión de 2023 de 25 ensayos controlados aleatorizados, los investigadores descubrieron que algunas formas de vibración podrían ayudar a los adultos mayores con su equilibrio, pero los estudios incluidos en la revisión eran limitados, por lo que se necesitan más investigaciones.

Fuerza ósea

Algunos estudios limitados han descubierto que los aparatos vibratorios podrían ayudar a ciertos grupos de personas, como las mujeres posmenopáusicas, a mejorar su densidad ósea. Eso tiene sentido en teoría, dijo Schoenfeld, ya que las contracciones musculares hacen que los músculos tiren de nuestros huesos. Esto los mantiene fuertes al provocar que sustituyan los tejidos viejos por otros nuevos.

Pero no hay que depender únicamente de las plataformas vibratorias para fortalecer los huesos, dijo Julie Pohlad, fisioterapeuta de Mayo Clinic Sports Medicine en Tempe, Arizona. Utiliza ejercicios confiables para la salud ósea, como el entrenamiento con pesas, saltar, caminar o correr, dijo.

Potencia explosiva

Los expertos dicen que, en teoría, la vibración puede mejorar la forma en que nuestros nervios y músculos se comunican, lo que podría ayudar a nuestros músculos a activarse más rápidamente, señaló Pohlad. Eso podría permitirnos saltar un poco más alto, por ejemplo.

Sin embargo, como ocurre con cualquier beneficio potencial de la vibración, las investigaciones son demasiado inconsistentes y limitadas para sugerir “qué dosis o frecuencia correcta” sería necesaria para ver beneficios, o si incluso mejora la potencia en absoluto, dijo Pojednic.

En conclusión

Si tener una plataforma vibratoria te motiva para hacer ejercicio, no es necesariamente malo comprar una, dijo Pojednic.

Pero ten cuidado con las afirmaciones que parecen demasiado buenas para ser ciertas, añadió. Una plataforma vibratoria por sí sola no te ayudará a alcanzar tus objetivos de forma física o pérdida de peso, dijo West.

“Al fin y al cabo, estas cosas no pueden sustituir a una buena dieta y al ejercicio”, dijo.