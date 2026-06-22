Advierte sector privado a europeos que T-MEC sigue vigente

El titular del CCE, José Medina Mora, externó un mensaje de certeza sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante una misión empresarial por París y Bruselas.

El T-MEC continúa vigente, ya sea con una extensión de 16 años, con una vigencia de 10 años o con revisiones anuales, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al sector privado europeo.

”El T-MEC continúa vigente, bajo cualquiera de los escenarios de negociación en curso, ya sea una extensión del tratado a 16 años con revisiones cada seis o revisiones anuales con una vigencia de 10 años”, dijo el CCE.

Añadió que el organismo está apoyando activamente al Gobierno federal, trabajando de cerca con las autoridades para llegar al mejor acuerdo posible tanto para México como para la región de Norteamérica.

Recalcó que existe un acuerdo entre el sector privado de los tres países (a través del CCE, la US Chamber of Commerce, el Business Round Table y el Canadian Business Council) de mantener el tratado, que continúe siendo trilateral y que se preserve como un acuerdo de libre comercio, sin aranceles para los productos que cumplan con las reglas de origen.

”Este mensaje generó confianza a los inversionistas europeos en un momento de incertidumbre comercial global, reafirmando que México mantiene su atractivo como plataforma exportadora hacia Norteamérica”, señaló el CCE.

En la misión el CCE promovió a México como un destino confiable de inversión para Francia y la Unión Europea.

Uno de los ejes de la visita del CCE es que se organizaron reuniones con MEDEF International, Business Europe, MexCham UE y la Embajada de México ante la UE para posicionar a México como destino de inversión francesa y europea, y dar seguimiento a la modernización del Acuerdo México-Unión Europea.

También se presentó ante MexCham UE, la OCDE y la Embajada de México los decretos del 4 de mayo de 2026, que ponen fin a la doble tributación, una sola revisión fiscal anual, no retroactividad y agilización de devoluciones de IVA.

”Francia y la Unión Europea representan un socio estratégico para diversificar el comercio y la inversión de México más allá de Norteamérica. Que el sector privado mexicano participe directamente en estas conversaciones es una señal de unidad, cultura empresarial y visión de largo plazo a los inversionistas internacionales”, dijo el CCE.