Analistas bajan previsiones para inflación en México

Analistas de bancos y casas de bolsa ajustaron este jueves a la ⁠baja sus previsiones para la inflación en México al cierre de 2026, ante el dato del Índice de Precios del Productor

Fue hoy que se dio a conocer que la inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.

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En junio de 2026 el petróleo crudo tuvo una variación de -20.27% mensual y la gasolina de-8.48%.

Ante esto Banorte redujo su ⁠estimación para la inflación general ⁠al cierre de este año a 4.0%, desde 4.4%, y también bajó su proyección para el índice subyacente a 4.0%, desde 4.6 por ciento.

Por su parte Invex, a su vez, revisó su pronóstico para la inflación general a 4.0%, desde 4.2%. No obstante, su estimado para la base se mantiene en 4.0%.

Los ajustes siguieron a la publicación de cifras oficiales del instituto de estadística que mostraron que el índice general de precios se desaceleró por tercer mes consecutivo en junio, a 3,37% interanual, su menor nivel en más de cinco años.

Tras los datos, Banamex mantuvo sus estimaciones para la inflación general y subyacente al cierre de 2026 en 4.3 por ciento. No obstante, dijo que las lecturas recientes de la inflación agropecuaria introdujeron ⁠un sesgo a la baja en sus proyecciones.

Aun con los ajustes, las previsiones de los analistas siguen por encima de las del Banco de México, que anticipan una inflación general y subyacente del 3.5% al cierre del año.

INFLACIÓN DE PRECIOS AL PRODUCTOR

El Índice Nacional de Precios del Productor (INPP), incluido petróleo, disminuyó 0.87% a tasa mensual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los precios de las actividades secundarias (industria), incluido el petróleo, cayeron 1.29% a tasa mensual, mientras que a tasa anual la inflación en este grupo de actividades fue de 1.79 por ciento.

La caída en la inflación mensual de dichas actividades resultó de una disminución de 10.30% en los precios del sector minería y de 0.66% en las industrias manufactureras.

En el sector construcción, los precios aumentaron 0.47% a tasa mensual.

Los subsectores de las industrias manufactureras con las mayores caídas mensuales de precios fueron Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (-7,94%) e Industrias metálicas básicas (-4,56%).