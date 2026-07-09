Analistas bajan previsiones para inflación en México

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    Analistas bajan previsiones para inflación en México
    Los precios de las actividades agropecuarias descendieron 3.18% a tasa mensual, con el jitomate, que cayó 43%, siendo el producto la contribución más significativa a la baja. ESPECIAL.
Perla Sánchez
por Perla Sánchez

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Encarecimiento de precios del productor en México bajó a 2.10% en junio por desplome del petróleo

Analistas de bancos y casas de bolsa ajustaron este jueves a la ⁠baja sus previsiones para la inflación en México al cierre de 2026, ante el dato del Índice de Precios del Productor

Fue hoy que se dio a conocer que la inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.

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En junio de 2026 el petróleo crudo tuvo una variación de -20.27% mensual y la gasolina de-8.48%.

Ante esto Banorte redujo su ⁠estimación para la inflación general ⁠al cierre de este año a 4.0%, desde 4.4%, y también bajó su proyección para el índice subyacente a 4.0%, desde 4.6 por ciento.

Por su parte Invex, a su vez, revisó su pronóstico para la inflación general a 4.0%, desde 4.2%. No obstante, su estimado para la base se mantiene en 4.0%.

Los ajustes siguieron a la publicación de cifras oficiales del instituto de estadística que mostraron que el índice general de precios se desaceleró por tercer mes consecutivo en junio, a 3,37% interanual, su menor nivel en más de cinco años.

Tras los datos, Banamex mantuvo sus estimaciones para la inflación general y subyacente al cierre de 2026 en 4.3 por ciento. No obstante, dijo que las lecturas recientes de la inflación agropecuaria introdujeron ⁠un sesgo a la baja en sus proyecciones.

Aun con los ajustes, las previsiones de los analistas siguen por encima de las del Banco de México, que anticipan una inflación general y subyacente del 3.5% al cierre del año.

INFLACIÓN DE PRECIOS AL PRODUCTOR

El Índice Nacional de Precios del Productor (INPP), incluido petróleo, disminuyó 0.87% a tasa mensual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los precios de las actividades secundarias (industria), incluido el petróleo, cayeron 1.29% a tasa mensual, mientras que a tasa anual la inflación en este grupo de actividades fue de 1.79 por ciento.

La caída en la inflación mensual de dichas actividades resultó de una disminución de 10.30% en los precios del sector minería y de 0.66% en las industrias manufactureras.

En el sector construcción, los precios aumentaron 0.47% a tasa mensual.

Los subsectores de las industrias manufactureras con las mayores caídas mensuales de precios fueron Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (-7,94%) e Industrias metálicas básicas (-4,56%).

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Perla Sánchez

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Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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