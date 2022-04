Así podrás garantizar la felicidad y productividad de tus empleados

Las secuelas emocionales que ha dejado la pandemia provocada por el Coronavirus SARS-CoV-2 nos afectan a todos y tienen altos costos en las empresas, aunque no se midan. Evaluar herramientas y estrategias y herramientas para combatirlas es una asignatura de la mayor relevancia

En un contexto de incertidumbre y crisis tanto económica como sanitaria, los problemas de salud mental en los empleados aumentaron en los últimos dos años por el estrés laboral que representó el home office y el regreso híbrido a las oficinas, por lo que la felicidad organizacional debe ser implementada como una estrategia principal en las compañías.

La realidad es que tener empleados felices implica mayor productividad, rendimiento, aumento de la retención del talento y por lo tanto mayores ingresos, de manera que, el objetivo de las empresas es crear equipos de trabajo que se preocupen por brindar un buen ambiente de trabajo, con líderes que escuchen, salarios competitivos y así mantenerlos motivados para que los objetivos se lleven adelante.

No obstante, esto no es un trabajo fácil y por esa razón muchas compañías buscan expertos en el tema o especializarse para gestionar el bienestar y comodidad en el trabajo con el fin de evitar perder a los colaboradores si no encuentran espacios de felicidad, sobre todo en la modalidad actual de Home Office o trabajo semi-presencial.

Academia para gestionar la felicidad en las empresas

Con el propósito de capacitar a directivos sobre la relevancia de considerar la felicidad en las organizaciones, instituciones como la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (Colombia), presentan cursos valiosos como el Executive Education: La felicidad y el bienestar subjetivo: variables fundamentales en el desempeño de las empresas.

El programa introduce la importancia de la felicidad en el desempeño de las organizaciones y para las personas en su propia vida, presentan una discusión acerca de si los trabajadores más felices son más productivo, analizan las consecuencias positivas para la gerencia del talento humano y desarrollan el planteamiento de la importancia de la felicidad para el desarrollo sostenible de las compañías.

Entre los beneficios del curso es que es totalmente online y cuenta con horarios flexibles, así como asesorías en tiempo real, profesores de alto prestigio académico, materias que te harán comprender los enfoques de psicología positiva, sociología y filosofía sobre el tema y obtendrán un valioso certificado.

Contar con una especialización en ese sector podrá otorgar múltiples beneficios a los directivos o gerentes para implementar de manera eficaz y rápida estrategias para garantizar la felicidad de los empleados combinando la flexibilidad, optimismo, reconocimiento, comunicación o sueldo, al igual que monitorear el grado de salud y el bienestar de los equipos.

Durante el primer año de la pandemia se registró, a nivel mundial, un incremento de 25 por ciento en la prevalencia de casos de ansiedad y depresión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que este tipo de cursos apoyará en la salud mental de los trabajadores, además de que contribuirá a disminuir el estrés laboral.