POLITICÓN: Cita Morena a los ‘novios del bienestar’ por el novelón político en Coahuila

I. ON FIRE...

Alguna espora, un virus mutante, una bacteria alienígena o algún espíritu chocarrero debe andar flotando en el ambiente de la Región Sureste de Coahuila, y eso debe explicar el inusual número de incendios registrados en las primeras seis semanas del año, pues las huestes de Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad Pública en Saltillo, dicen no encontrar ningún patrón extraño de conducta ni una conexión evidente entre los hechos, que ya alarman por la incidencia fuera de todo parámetro. Para dimensionar el asunto, téngase en cuenta que las policías de Saltillo y Ramos Arizpe ya llevan 10 detenidos que estarían relacionados con los hechos.

II. TEORÍA

Pero aunque en la capital del Sarape no se arriesga una hipótesis para explicar el fenómeno, el alcalde ramosarizpense Tomás Gutiérrez sí se lanzó ayer a plantear una explicación: quienes han provocado los incendios son personas que han actuado bajo el influjo de las drogas y, específicamente, del fentanilo. La teoría no suena descabellada y constituye un llamado de atención más acerca del grave problema de adicciones que padecemos en la región y, en específico, en las áreas populares de Ramos.

TE PUEDE INTERESAR: Hará Sección 38 la talacha a Morena en Coahuila para alcanzar la meta de afiliados

III. ESTÁ DE VUELTA

A mediados de enero pasado, la armadora General Motors , que a nivel global encabeza Mary Barra, informó que suspendería las operaciones del tercer turno que había abierto en su planta de ensamble en Ramos Arizpe, apenas ocho meses antes, lo cual derivó en el despido de unos 800 empleados. La razón de esta decisión, se explicó en su momento, fue la reducción en el volumen de producción del modelo “Prologue”, que GM manufacturaba para la japonesa Honda , la cual había anunciado negociaciones con su coterránea Nissan . Pero las negociaciones entre ambas firmas, según se informó hace unos días, no prosperaron.

IV. ¿HABRÁ RECONTRATACIÓN?

¿La buena noticia para Coahuila? Según nos informan los bien enterados, Honda ha reactivado su colaboración con GM y, para estas alturas, ya se habría restablecido el ensamble de la SUV nipona en tierras coahuiltecas. Ahora sólo queda esperar que la noticia implique la reactivación del tercer turno suspendido hace algunas semanas y, en consecuencia, la recontratación de las personas despedidas.

V. A CONSULTAS...

Los “novios del bienestar”, como se conoce a la pareja formada por Cecilia Guadiana y Américo Villarreal Santiago , fueron citados ayer, por sus respectivos jerarcas, en la capital de los temblores para conversar sobre el novelón que, junto a “compañeros” suyos del partido de moda, han protagonizado en los últimos días. La charla importante −porque tiene (o, al menos, podría tener) consecuencias legales− es la que Villarreal sostuvo con su jefa, la secretaria Ariadna Montiel Reyes . ¿Qué se dijo en dicha reunión? Eso nada más ellos dos lo saben, pero los que entienden bien de cómo opera la cuatroté aseguran que, cuando mucho, se habrá ganado una “tarjeta amarilla”.

VI. SIN TRASCENDENCIA

Y es que para nadie constituye una novedad −y para los militantes y funcionarios del morenismo, menos− el uso clientelar de los programas sociales, un vicio en el que han incurrido todos. El matiz, desde luego, está en el nivel de descaro con el que actúan unos y otros. Y, como es bien sabido, a los morenistas eso del recato no se les da muy bien, así que, aun con la estridencia de las “denuncias” realizadas por los propios morenistas locales, nadie espera que ocurra nada importante con este episodio... por ahora.

VII. DEFENSA DÉBIL

El diputado Antonio Attolini intentó ayer minimizar las críticas sobre los nombres que se repiten en las listas para la elección judicial local. Según el legislador morenista, esto era “un escenario esperado” y no implica ventaja alguna para los candidatos. En su defensa −de oficio− del proceso, aseguró que las objeciones de Morena se limitan a la homologación de la reforma en Coahuila y sus criterios de idoneidad. “La última palabra la tiene el pueblo”, sostuvo el lagunero, quien parece olvidar que en algunos casos, como el de los magistrados de distrito, los ciudadanos no tendrán posibilidad de elegir... porque la elección ya ocurrió.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ‘Repetición de candidatos en listas de los tres poderes no les asegura una victoria’: Attolini

VIII. NO SABE QUE NO SABE

Y es que en los círculos judiciales causa gracia la ingenuidad −o ignorancia− del diputado. El caso más evidente son las señaladas planillas para magistrados de distrito, pues los tres poderes presentaron exactamente los mismos nombres. ¿Dónde está la opción para el ciudadano, si las tres propuestas son idénticas? Las declaraciones de Attolini sobre que “nadie tiene un lugar asegurado” sólo confirman aquella máxima: lo peor no es no saber, sino no saber que no se sabe.

IX. JUEZ Y PARTE