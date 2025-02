‘Saltillo es una ciudad hermosa’ Así fue la última visita de Tongolele a la capital de Coahuila para ver su mural en un restaurante local

¿QUÉ DIJO TONGOLELE DE SALTILLO?

Agradecida con el público por el recibimiento que le ha dado a lo largo de su carrera, Yolanda, aseguró que disfrutaba de caminar en las calles del Centro Histórico de Saltillo en donde se encuentra con otros fans.

“Saltillo es una ciudad hermosa, el público es tan cariñoso, donde quiera que camine la gente me saluda con mucho cariño, qué bonito es el pueblo, eso me da mucho gusto y nunca digo ‘no’ a las fotos y no me molestan, eso es lo bonito”, explicó la vedette.