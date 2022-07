TE PUEDE INTERESAR: Multará SAT si no está actualizado el domicilio en constancia fiscal

El SAT dijo que no es obligatorio llevar la constancia fiscal al patrón si es que el empleado está seguro de que los datos que se requieren para los nuevos CFDI 4.0, son los correctos; basta con proporcionar dicha información.

La Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, encontró una alternativa para evitar hacer filas en el SAT para aquellos que no tienen constancia ni firma electrónica que son necesarios para bajar la constancia en línea.

“Hemos encontrado la siguiente herramienta web que sin duda apoyará a muchas empresas a conocer el código postal de los trabajadores y así poder timbrar bajo la versión 4.0 los comprobantes de nóminas que solicitan dicho dato”, señaló la asociación.

Sin embargo, faltaría un detalle, reconoció ya que también es importante checar que el trabajador tenga entre sus actividades manifestadas al RFC, el régimen de salarios.

Porque de lo contrario hay que hacer la actualización si está bajo otro régimen tributario que no sea el de asalariado, trámite que deberá hacer el propio empleado.

Lo mismo para el caso de que el trabajador haya cambiado de domicilio y no lo haya actualizado.

PETICIÓN INDIRECTA

De acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la dependencia federal si obligó a los empleados a tramitar la constancia, según dio a conocer el diario Reforma la tarde de este viernes.

Según una charla del medio con Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal del organismo empresarial, los requerimientos llevaron a los empleados a pedir el documento.

“Esto quiere decir que si alguien no pone un acento o un espacio, no se va a poder expedir ese CFDI o no va a ser deducible, ¿Cómo puede saber un patrón cómo está la constancia de situación fiscal del trabajador? Pues pidiéndosela”, dijo Ruiz en entrevista con el diario nacional.

Apenas por la mañana la jefa del Servicio, Raquel Buenrostro aseguró que el SAT en ningún momento pidió la Constancia de Situación Fiscal a los trabajadores mexicanos, como recientemente se habría dicho. (Con información de El Universal y Reforma)