Bankaool fortalece su gobierno corporativo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Bankaool fortalece su gobierno corporativo
    Bankaool recibió la calificación de Moody’s que ratificó su valoración en BBB+ y perspectiva estable gracias al avance en la implementación de su modelo de negocio. FOTO: CORTESÍA

En sesión ordinaria el Consejo de Administración acordó la designación de Francisco Lira Mariel como Director General del banco

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes del Consejo de Administración de Bankaool, Institución de Banca Múltiple, acuerdan las siguientes acciones orientadas al fortalecimiento del gobierno corporativo de la institución:

-Franciso Lira Mariel asume la Dirección General de Bankaool, con el objetivo de consolidar el crecimiento que ha mostrado el banco hasta el momento, fortalecer la estrategia de negocio además de profundizar la digitalización que distingue a la entidad.

-Juan Antonio Pérez Simón Gonzalez se retira de esta Dirección General con el agradecimiento del Consejo por las aportaciones realizadas al buen desempeño de Bankaool durante el periodo que se mantuvo al frente.

-Sergio Enrique Becerra Rodríguez se desempeñará como Consejero Delegado para asegurar la implementación de los mandatos del Consejo de Administración en la operación de Bankaool.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Los consejeros de Bankaool confiaron en que la amplia experiencia de Francisco Lira y su reconocimiento entre participantes relevantes del sistema financiero nacional, favorecerán el fortalecimiento de la experiencia y solidez de la plataforma financiera digital para integrar de manera eficiente a nuevos clientes y contribuir a la construcción de un sistema financiero fuerte, transparente y confiable en México.

En este contexto, Moody's México confirmó las calificaciones de Bankaool en BBB+.mx para largo plazo y ML A-2.mx para corto plazo, ambas con perspectiva estable, un reconocimiento que refleja la fortaleza financiera de la institución y el avance de su estrategia de transformación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bancos

Localizaciones


Ciudad de México

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cada quien lo suyo

Cada quien lo suyo
Las conquistas históricas de la incansable lucha social están en peligro.

NosotrAs: Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia

Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia
El fuego consumió un colchón, ropa y diversos objetos almacenados en una de las habitaciones.

Llamas arrasan con vivienda abandonada en Ramos Arizpe
La camiseta verde le sentó bien a Rumy Aguirre, quien respondió con goles, liderazgo ofensivo y una actuación clave para conquistar el torneo.

Saltillense Rumy Aguirre brilla con México Sub-15 y conquista la Supercopa FMF 2026
Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana BERGAMINI, como parte de la operación de la Unión Europea EUNAVFOR Aspides en el mar Rojo, el océano Índico y el Golfo.

Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán
OpenAI informó que, durante una prueba de seguridad, uno de sus agentes de IA explotó de forma autónoma vulnerabilidades y obtuvo acceso a los sistemas internos de Hugging Face.

¿Cómo un inesperado ciberataque de sistema de OpenAI provoca alarma y pedidos de mayor cautela?