Bankaool fortalece su gobierno corporativo

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes del Consejo de Administración de Bankaool, Institución de Banca Múltiple, acuerdan las siguientes acciones orientadas al fortalecimiento del gobierno corporativo de la institución:

-Franciso Lira Mariel asume la Dirección General de Bankaool, con el objetivo de consolidar el crecimiento que ha mostrado el banco hasta el momento, fortalecer la estrategia de negocio además de profundizar la digitalización que distingue a la entidad.

-Juan Antonio Pérez Simón Gonzalez se retira de esta Dirección General con el agradecimiento del Consejo por las aportaciones realizadas al buen desempeño de Bankaool durante el periodo que se mantuvo al frente.

-Sergio Enrique Becerra Rodríguez se desempeñará como Consejero Delegado para asegurar la implementación de los mandatos del Consejo de Administración en la operación de Bankaool.