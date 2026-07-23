Bankaool fortalece su gobierno corporativo
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En sesión ordinaria el Consejo de Administración acordó la designación de Francisco Lira Mariel como Director General del banco
CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes del Consejo de Administración de Bankaool, Institución de Banca Múltiple, acuerdan las siguientes acciones orientadas al fortalecimiento del gobierno corporativo de la institución:
-Franciso Lira Mariel asume la Dirección General de Bankaool, con el objetivo de consolidar el crecimiento que ha mostrado el banco hasta el momento, fortalecer la estrategia de negocio además de profundizar la digitalización que distingue a la entidad.
-Juan Antonio Pérez Simón Gonzalez se retira de esta Dirección General con el agradecimiento del Consejo por las aportaciones realizadas al buen desempeño de Bankaool durante el periodo que se mantuvo al frente.
-Sergio Enrique Becerra Rodríguez se desempeñará como Consejero Delegado para asegurar la implementación de los mandatos del Consejo de Administración en la operación de Bankaool.
Los consejeros de Bankaool confiaron en que la amplia experiencia de Francisco Lira y su reconocimiento entre participantes relevantes del sistema financiero nacional, favorecerán el fortalecimiento de la experiencia y solidez de la plataforma financiera digital para integrar de manera eficiente a nuevos clientes y contribuir a la construcción de un sistema financiero fuerte, transparente y confiable en México.
En este contexto, Moody's México confirmó las calificaciones de Bankaool en BBB+.mx para largo plazo y ML A-2.mx para corto plazo, ambas con perspectiva estable, un reconocimiento que refleja la fortaleza financiera de la institución y el avance de su estrategia de transformación.