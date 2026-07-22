Saltillense Rumy Aguirre brilla con México Sub-15 y conquista la Supercopa FMF 2026

El atacante coahuilense, quien forma parte de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, fue considerado por el director técnico Marvin Cabrera para integrar la convocatoria nacional que enfrentó este certamen juvenil. La confianza depositada en el jugador rindió frutos, pues Aguirre respondió con goles y actuaciones importantes durante toda la competencia.

Romualdo “Rumy” Aguirre continúa consolidándose como una de las promesas del futbol juvenil mexicano. El delantero originario de Saltillo tuvo una actuación destacada con la Selección Mexicana Sub-15 al contribuir de manera decisiva a la conquista de la Supercopa FMF 2026, torneo celebrado del 14 al 17 de julio en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca.

Desde la fase inicial, la Selección Mexicana mostró solidez y consiguió tres victorias consecutivas que le permitieron avanzar a la Final de Oro. En ese recorrido, Rumy se hizo presente en el marcador en dos ocasiones, aportando a la ofensiva de un equipo que dominó gran parte del torneo y que llegó al duelo por el campeonato como uno de los favoritos.

La prueba definitiva llegó frente a la Selección de Tamaulipas, campeona de la Olimpiada Nacional Conade 2026. Lejos de encontrar resistencia, el conjunto tricolor ofreció una de sus mejores exhibiciones y terminó imponiéndose con un contundente marcador de 6-0 para quedarse con el título.

El encuentro comenzó con intensidad y México tomó ventaja rápidamente gracias a una anotación de Jaden González al minuto 9. Posteriormente apareció la figura de Romualdo Aguirre, quien mostró su capacidad ofensiva al marcar dos goles que ampliaron la diferencia y encaminaron la victoria. Zamir Loyo también colaboró con un doblete, mientras que Patricio Castillo cerró la cuenta para sellar la goleada.

Con los dos tantos conseguidos en la Final, Aguirre concluyó la Supercopa FMF con cuatro anotaciones, una cifra que lo colocó entre los jugadores más productivos del torneo. Más allá de los goles, su participación destacó por la movilidad, la presión ofensiva y la capacidad para aparecer en momentos importantes, cualidades que le han permitido ganar protagonismo tanto en Rayados como en los procesos juveniles de la Selección Nacional.

Este nuevo logro se suma a una etapa de crecimiento constante para el futbolista saltillense. Hace apenas unos días, Rumy también fue noticia por su destacada actuación en la Snow Bowl de Filadelfia, donde fue campeón y reconocido como Jugador Más Valioso con Rayados.

Ahora, el delantero regresa de Toluca con otro título en sus vitrinas y con la satisfacción de haber sido protagonista en la obtención del campeonato nacional. Para Saltillo y para el futbol coahuilense, su desempeño representa una muestra del talento que continúa emergiendo desde las categorías formativas y que busca abrirse camino hacia el profesionalismo.