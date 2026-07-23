Llamas arrasan con vivienda abandonada en Ramos Arizpe
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Bomberos controlaron las llamas antes de que se propagaran; Protección Civil evaluará las condiciones estructurales del inmueble utilizado por personas en situación de calle
RAMOS ARIZPE, COAH.- Un incendio consumió un colchón, ropa y diversos objetos almacenados en una vivienda abandonada de la colonia Analco de Ramos Arizpe la mañana de este jueves, sin que se reportaran personas lesionadas.
El reporte ingresó al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble señalado, conocido por vecinos del sector como un lugar donde suelen resguardarse personas en situación de calle.
Al arribar, los elementos encontraron una de las habitaciones envuelta en llamas. En el exterior permanecía una de las personas que habitan el inmueble de manera irregular, mientras los bomberos iniciaban las maniobras para controlar el fuego.
De acuerdo con habitantes del sector, es frecuente que personas ingresen a la vivienda abandonada para permanecer en el lugar y consumir sustancias ilícitas. No obstante, serán las autoridades las que determinen las causas que originaron el incendio.
Los bomberos lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran al resto de la vivienda. El fuego consumió un colchón, prendas de vestir y madera que se encontraba en el interior del cuarto afectado.
Aunque únicamente se registraron daños materiales, personal de Protección Civil acudirá para inspeccionar el inmueble y determinar si representa un riesgo para quienes ingresan o para las viviendas cercanas.