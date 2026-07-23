POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?

I. FUERA DE LUGAR La entendible indignación por los hechos alrededor de la agresión que sufrió el perrito Rocky comenzó a ubicarse peligrosamente fuera del terreno deseable ayer, con el arribo a Saltillo del “influencer ambiental” Arturo Islas Allende, quien convocó a una manifestación en la plaza Nueva Tlaxcala. Y es que con aparente intención política, el activista capitalino publicó un video en el cual amenaza al alcalde Javier Díaz con elevar la magnitud de la protesta local “en una potencia gigantesca” si no accede a sus pretensiones. El discurso está claramente desbordado. II. INCOMPRENSIBLE Nadie que haya seguido los acontecimientos de los últimos días puede decir que las autoridades locales no han actuado o que no lo hayan hecho con celeridad. Por el contrario, la rapidez con la cual este caso ha sido atendido es más bien sorprendente. Y si la administración municipal de Saltillo no se involucra es porque no le toca. Tratar de hacerla partícipe de forma artificial convoca a sospechar que el caso ya se pretende usar con intencionalidad política.

III. EL RETO La forma como se están desarrollando los acontecimientos tiene otra arista que no debe perderse de vista: la Fiscalía de Federico Fernández y el Poder Judicial de Miguel Mery tienen frente a sí el reto, por un lado, de construir un caso que atienda estrictamente a la técnica de investigación y, por el otro, que el caso sea juzgado con absoluta imparcialidad. Porque la justicia no se hace dándole gusto a la gradería, sino realizando un trabajo escrupuloso que coloque en su justa dimensión las conductas humanas y, a partir de los parámetros de la legislación vigente, establecer un fallo y, si procede, una sanción. IV. ¿DESLINDES INNECESARIOS? Dejar en manos de la multitud enardecida el destino de un juicio nunca ha sido una buena idea y sólo puede acarrear indeseables consecuencias, como las que hoy padecen figuras públicas a quienes también pretende condenarse sólo porque conocen o han tenido relación con la acusada, tal como le ha ocurrido al panista Guillermo Anaya, quien ayer tuvo que salir a deslindarse de un asunto en el cual, asegura, no tiene nada que ver.

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V. LA TAREA Los resultados del Sistema de Alerta Temprana (SisAT) dejan un dato que merece atención: casi cuatro de cada diez alumnos que concluyeron la primaria en Coahuila todavía no alcanzan el nivel esperado en la lectura de textos. La cifra representa un desafío importante para el sistema educativo que encabeza el secretario Emanuel Garza Fishburn, pero también para las familias. Formar lectores no depende exclusivamente del aula. Ningún programa educativo podrá sustituir el ejemplo de una casa donde se lee, se conversa y los libros forman parte de la vida cotidiana. Ahí comienza realmente la educación. VI. EL EJEMPLO La recomendación de aprovechar las vacaciones para leer resulta acertada, pero quizá el mensaje más importante sea otro: las niñas y los niños leen cuando ven leer a los adultos. Difícilmente se puede despertar el gusto por los libros si en casa nunca hay uno abierto. La comprensión lectora no sólo mejora las calificaciones; también forma ciudadanos con mayor capacidad para analizar, cuestionar y tomar decisiones. Ese sigue siendo uno de los grandes retos pendientes para toda la sociedad.

VII. TERCERA VOZ Las declaraciones de Alejandra Salazar ya no pueden leerse como un episodio aislado. Antes fueron el senador Luis Fernando Salazar y el diputado Alberto Hurtado; ahora la regidora con licencia de Morena fue quien decidió cuestionar públicamente la alianza con el PT y el papel de Ricardo Mejía Berdeja. Más allá de quién tenga la razón, el mensaje comienza a ser consistente: en Coahuila hay un sector amplio del morenismo que considera agotada esa relación política. La pregunta es si esas voces serán escuchadas o volverán a quedarse únicamente en el ámbito local. VIII. ¿LOS ESCUCHARÁN? La decisión no corresponde –nunca ha correspondido– a los liderazgos de Coahuila, sino a la dirigencia nacional de Morena. Ariadna Montiel haría bien en prestar atención a lo que distintos perfiles han expresado. La pregunta es si esta vez escuchará esas voces o, como ha ocurrido en el pasado, los dejará solos y mirará hacia otro lado. Los experimentados en política saben que cuando las inconformidades se acumulan sin respuesta, tarde o temprano terminan convirtiéndose en un problema mayor.