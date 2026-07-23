Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán

EL CAIRO- Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que habían atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo a primera hora del jueves, mientras que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo una duodécima noche de ataques contra Irán y los esfuerzos diplomáticos mostraban escasos avances. El ataque hutí en el mar Rojo amenazó con abrir un nuevo frente en una guerra que ha sacudido la economía mundial, disparando los precios del combustible y de otros productos en todo el planeta. La disputa en el golfo Pérsico se enquistaba mientras Washington y Teherán pugnaban por el crucial estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que sus ataques estaban diseñados para “degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan por aguas regionales”, mientras los estadounidenses presionan para recuperar el control sobre el estrecho de Ormuz y restablecer el flujo del transporte marítimo internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió el miércoles que sus fuerzas destruirían un puente o una central eléctrica cada vez que Irán dispare contra un barco en el estrecho. Ambas partes han incrementado las amenazas contra infraestructura civil. El derecho internacional prohíbe en su mayoría ese tipo de ataques a menos que la infraestructura esté siendo utilizada con fines militares. El ejército de Kuwait, por su parte, reportó un ataque de drones en su cruce fronterizo con Irak, que causó daños pero no víctimas. No dijo quién estaba detrás del ataque del jueves contra el cruce de Abdali, pero Irán ha lanzado ataques repetidos contra Kuwait desde que las hostilidades con Estados Unidos se reavivaron el mes pasado. Irán también respalda a poderosas milicias en Irak. LOS ESFUERZOS DIPLOMÁTICOS NO PARECEN AVANZAR Un día después de decir que Estados Unidos seguía abierto a la diplomacia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adoptó un tono más sombrío el jueves. “El precio seguirá subiendo cada noche hasta que entren en razón”, dijo Rubio a los periodistas en Filipinas, donde asistió a una cumbre regional. Insistió en que Teherán está “suplicando” conversaciones, pero Trump no ve utilidad en responder porque “Irán claramente no está listo para llegar a un acuerdo, al menos no uno que estén dispuestos a cumplir”.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha dicho que la doctrina de defensa del país era de “ojo por ojo”. “La política del presidente es cabeza por ojo”, dijo Rubio. “Pagarán un precio muy alto por las cosas que están haciendo”. El ministro iraní del Interior, Eskandar Momeni, estaba en Pakistán, un mediador clave en el conflicto, buscando reactivar la diplomacia. Pero no estaba claro qué nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a la guerra. El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, instó a Estados Unidos e Irán “a ejercer moderación, cumplir sus compromisos y buscar un compromiso pacífico”. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó “en los términos más enérgicos posibles” los ataques contra los petroleros saudíes en el mar Rojo, según un comunicado de su oficina.

Un diplomático árabe afirmó que los estados del golfo Pérsico son cada vez más pesimistas sobre la posibilidad de encontrar una salida. El diplomático, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, dijo que los países de la región, además de Pakistán y Turquía, siguen presionando para una desescalada, pero que las posibilidades de mejora parecen escasas. LOS HUTÍES RESPALDADOS POR IRÁN DICEN QUE ATACARON PETROLEROS Los hutíes afirmaron en un comunicado difundido a través de su agencia de noticias SABA que alcanzaron a dos petroleros llamados Encelia y Layla en el mar Rojo, lo que provocó incendios en ambas embarcaciones. Ese sería su primer ataque reportado contra un buque desde que anunciaron un bloqueo del transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb a principios de esta semana, en represalia por el bloqueo del reino sobre Yemen y por un reciente ataque al aeropuerto internacional en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes. Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es un cuello de botella clave para el transporte marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Alrededor del 12% del comercio mundial, incluido un cuarto del tráfico global de contenedores, pasa por ese estrechamiento, moviéndose entre Europa y Asia a través del canal de Suez en Egipto. Un alto funcionario de los hutíes dijo que el bloqueo al transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí seguiría en vigor hasta que se levante un bloqueo saudí de años contra los hutíes. El funcionario no dio detalles del ataque y habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

La Agencia de Prensa Saudí informó que un ataque incendió al Encelia durante la noche en el mar Rojo. Indicó que no hubo víctimas. No mencionó al Layla. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, UKMTO, indicó que recibió un reporte de que un petrolero fue alcanzado por “un proyectil desconocido” a 70 millas náuticas (80 millas, 130 kilómetros) al suroeste de Al Shuqaiq, Arabia Saudí, en el mar Rojo. Señaló que no se habían reportado víctimas. Cuando se le preguntó sobre el ataque a los petroleros, Rubio dijo que esperaba que los hutíes “desescalen”. “Creo que los hutíes, francamente, fueron engañados para meterse en esto por los iraníes. Y fueron inteligentes al mantenerse al margen, y deberían mantenerse al margen y deberían parar. Veremos qué pasa ahí. Obviamente, no es un avance positivo”, dijo Rubio. Ambas partes se atrincheran en la disputa por el estrecho de Ormuz Teherán y Washington se han atrincherado en su disputa por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para la energía mundial. El cierre del estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte del petróleo y gas comercializados en el mundo, ha sacudido la economía global con efectos mucho más allá de Oriente Medio. Irán sostiene que tiene derecho a gestionar el tráfico y potencialmente cobrar tarifas en el estrecho, que antes de la guerra estaba abierto a todos y sin peajes. Ha atacado barcos que utilizan una ruta a través del estrecho supervisada por fuerzas de Estados Unidos y concebida para quedar fuera del control de Teherán. En respuesta a los ataques de Irán, Estados Unidos volvió a imponer un bloqueo a los puertos iraníes e inició una campaña ampliada de ataques en todo el país. El martes, Trump dio a entender que las fuerzas de Estados Unidos podrían atacar pronto un sitio nuclear iraní en construcción, enterrado a gran profundidad bajo una montaña. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha encabezado negociaciones con Estados Unidos, pareció restar importancia a las amenazas de Trump. “Hemos dicho repetidamente que la situación del estrecho no volverá a las condiciones previas a la guerra”, escribió en redes sociales. EEUU bombardea Irán durante la noche En Irán, medios estatales informaron que misiles de Estados Unidos alcanzaron lugares durante la noche cerca de las ciudades de Ahvaz, Ramshir y Andimeshk, en el oeste de Irán, y que dos personas murieron en un ataque con misiles de Estados Unidos en la localidad de Shalamcheh, en la frontera con Irak. Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos apuntando contra infraestructura energética y plantas desalinizadoras que suministran agua potable en países vecinos del golfo, lugares áridos y con escasez de agua. Las autoridades jordanas dijeron el jueves que el ejército del país había interceptado tres misiles el jueves por la mañana, y que un cuarto cayó en una zona deshabitada, mientras que seis drones fueron interceptados la noche del miércoles. El Ministerio del Interior de Baréin publicó en X que habían sonado sirenas e instó al público a mantener la calma y dirigirse a una zona segura. Funcionarios militares en Kuwait señalaron durante la noche en redes sociales que sus defensas antiaéreas “enfrentan ataques de drones hostiles”.

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