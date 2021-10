Burlan autoservicios prohibición de Profeco sobre sopas instantáneas

En un recorrido que realizó El Universal se encontró que todavía se vende la sopa Maruchan sabor a pollo, misma que de acuerdo con la Profeco se debe dejar de vender, así como inmovilizar el producto, ya que contiene 0.0085 gramos de verdura. Además, la autoridad aseguró que “declara sabor a pollo, es decir, que no contiene pollo, sino saborizantes a dicho alimento”.

Añadió que, “a pesar de que en su etiqueta declara contener vegetales, en algunos casos la cantidad es mínima”.

También se encontró en anaqueles el producto Ottogi Ramyon sabor a pollo, señalado por la Profeco por publicidad engañosa. El 4 de octubre la Profeco informó que se llevó a cabo el operativo mencionado para inmovilizar una serie de productos con irregularidades como por ejemplo incumplir la norma de etiquetado, que tienen publicidad engañosa, no presentan instrucciones en español, no expresan la energía en kilocalorías o no declaran la información nutrimental.

Además de Maruchan, la lista incluía a pasta preparada con salsa sabor queso y hierbas marca Knorr Pasta Lista; pasta preparada con salsa sabor queso y hierba, marca Knorr Pasta lista; pasta para sopa de fideos instantáneos marca Myojo, y pasta de sémola de trigo precocida para preparar sopa marca Selecto Brand. También pasta de sopa de fideos instantáneos sabor curry, marca J-Basket; pasta de trigo estilo oriental, marca Chikara Udon; sopa instantánea de pollo sabor queso picante, marca Buldak; Cheese y tallarines instantáneos sabor pollo, marca Ottogi Ramyon.

Otras más son pasta con salsa sabor queso de Kraft, fideos instantáneos de la marca Nongshim, fideos instantáneos Sapporo y Sapporo Hot & Spicy Chicken.