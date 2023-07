Busca Tesla producir un auto ‘asequible’, de 24 mil dólares

Tesla buscará producir un nuevo vehículo eléctrico más barato, cuyo valor ronde los 24 mil dólares, y para ello negociará con funcionarios del Gobierno de India la instalación de una nueva fábrica.

La armadora propiedad de Elon Musk ha expresado su interés en construir una fábrica en la India que produciría vehículos eléctricos (VE) de bajo costo para el mercado local y para exportación, dijo una persona enterada del tema, añadiendo que la compañía había indicado que la planta sería para el nuevo vehículo.

Las conversaciones suponen un brusco cambio de rumbo para la empresa, después de que el año pasado sus esfuerzos por reducir los impuestos de importación de los VE enviados a la India se vieran frustrados por las peticiones de los funcionarios del Gobierno para que se comprometiera a fabricar los coches localmente.

La reunión con el ministro de Comercio sería el encuentro de más alto nivel entre Tesla y el Gobierno indio desde junio, cuando Elon Musk se reunió con el primer ministro, Narendra Modi, y dijo que tenía la intención de realizar una importante inversión en el país.

El VE de 2 millones de rupias (24 mil dólares) que los representantes de Tesla habrían descrito en las conversaciones sobre una posible planta india sería un 25% más barato que su actual oferta de precio más bajo, el sedán Model 3, que se vende por el equivalente a poco más de 32 mil 200 dólares en China.

El precio objetivo de 24 mil dólares para el nuevo vehículo de Tesla fue reportado antes este mes por el periódico The Times of India. Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los vehículos eléctricos representan actualmente menos del 2% de las ventas totales de vehículos en la India, que es el tercer mercado automotor del mundo.

¿Y MÉXICO?

Elon Musk, el CEO de la compañía, confirmó a inicios de marzo la construcción de una planta en México, pero lo hizo sin dar mayor detalle sobre qué vehículo se ensamblaría en el complejo, aunque se espera que sea un modelo más asequible, con un precio base de 25 mil dólares (unos 420 mil 762 pesos, al tipo de cambio actual), pero, hasta ahora, Tesla no ha revelado el nombre de su próximo automóvil eléctrico asequible.

Musk ha dicho que aún no hay un nombre definitivo para su nuevo modelo, pero durante la reunión de este año, realizada a inicios de marzo, Musk se refirió al nuevo modelo asequible como el “vehículo de nueva generación”, cuya producción costará la mitad que la del Model 3 y la del Model Y, gracias a un montón de eficiencias en las que la firma ha trabajado en el último año.

