Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores

La acción fluctuó bruscamente y posteriormente recuperaba un 1.8%, para cotizar en 157 dólares.

Las acciones de SpaceX cayeron este martes por debajo de los 150 dólares, el precio de su primera cotización cuando debutó hace casi dos semanas. Esta caída también redujo su capitalización bursátil por debajo de los 2 billones de dólares, informó CNBC.

La compañía espacial y de inteligencia artificial de Elon Musk sufrió una venta masiva de 400 mil millones de dólares el lunes.

SpaceX experimentó enormes ganancias tras su salida a bolsa récord el 12 de junio, superando brevemente a Amazon y Microsoft en capitalización bursátil, antes de volver a caer por debajo de ambas al enfriarse el ánimo del mercado.

La acción se desplomó un 16% el lunes, tras caídas del 3.6% y el 5% en los dos días anteriores.

La compañía anunció el lunes una emisión de bonos senior no garantizados y reveló que contaba con 100 mil 800 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo al 19 de junio.

Ese mismo día, SpaceX también anunció la firma de un importante acuerdo de suministro de potencia informática con Reflection, una startup de IA de código abierto, lo que le proporciona acceso a la infraestructura Colossus de Musk.