Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores

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    Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores
    Al cierre de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias. AP
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La volatilidad del precio de este activo financiero de la compañía espacial de Elon Musk cayó casi 150 dólares

Las acciones de SpaceX cayeron este martes por debajo de los 150 dólares, el precio de su primera cotización cuando debutó hace casi dos semanas. Esta caída también redujo su capitalización bursátil por debajo de los 2 billones de dólares, informó CNBC.

La acción fluctuó bruscamente y posteriormente recuperaba un 1.8%, para cotizar en 157 dólares.

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La compañía espacial y de inteligencia artificial de Elon Musk sufrió una venta masiva de 400 mil millones de dólares el lunes.

SpaceX experimentó enormes ganancias tras su salida a bolsa récord el 12 de junio, superando brevemente a Amazon y Microsoft en capitalización bursátil, antes de volver a caer por debajo de ambas al enfriarse el ánimo del mercado.

La acción se desplomó un 16% el lunes, tras caídas del 3.6% y el 5% en los dos días anteriores.

La compañía anunció el lunes una emisión de bonos senior no garantizados y reveló que contaba con 100 mil 800 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo al 19 de junio.

Ese mismo día, SpaceX también anunció la firma de un importante acuerdo de suministro de potencia informática con Reflection, una startup de IA de código abierto, lo que le proporciona acceso a la infraestructura Colossus de Musk.

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Las acciones de SpaceX se dispararon tras su espectacular debut, con un aumento de más del 50% respecto a su precio de salida a bolsa, ya que los inversionistas se apresuraron a apostar por las ambiciosas metas de Musk para la compañía.

Sin embargo, al final de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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