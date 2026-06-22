Tras casi 10 años, estudio revela que Reino Unido sufrió un impacto del 6% en su PIB por Brexit

Un análisis realizado por economistas con datos internos del Banco de Inglaterra observó que la economía de Reino Unido sufrió un impacto del 6% en su Producto Interno Bruto (PIB) por los efectos de que Reino Unido abandonara la Unión Europea —o Brexit— el 23 de junio de 2016. El coautor del estudio, el profesor británico Nick Bloom, de la Universidad de Stanford, afirmó que Reino Unido estaba creciendo en los años previos al Brexit, al menos parcialmente, en niveles similares al crecimiento de Estados Unidos sin la salida de la Unión Europea (UE), agregando que “en el caso del Brexit, hubo un impacto económico sustancial en Reino Unido, pero este se desarrolló gradualmente a lo largo de la década siguiente”.

Con base a los datos que el Banco central inglés utiliza para fijar los tipos de interés, el estudio analizó la pérdida de crecimiento intentando reconstruir cómo habría crecido Reino Unido si no hubiera votado a favor de abandonar la UE.

El estudio concluyó que alrededor de la mitad del impacto económico se debió a la sorpresa e incertidumbre del periodo posterior al referéndum Brexit, mientras que el resto se puede atribuir al aumento de las barreras comerciales tras la salida de Reino Unido de la unión aduanera y el mercado europeo en 2021. BANCO DE INGLATERRA ANTE EL BREXIT El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, declaró a la prensa que a consecuencia del Brexit “el nivel de actividad y crecimiento de la economía fue menor”.

”La razón es que, al reducir el tamaño de los mercados con los que comerciamos, es decir, al reducir nuestros mercados de exportación, esto tiende a tener un impacto negativo en el crecimiento”, añadiendo que la productividad y la compra-venta de bienes también se vieron afectados. Sin embargo, Bailey señaló que, si bien el impacto en los servicios financieros “no fue positivo”, éste no fue “tan perjudicial como muchos predijeron en su momento”. ECONOMISTAS VEN PROBLEMAS FUNDAMENTALES La votación del Brexit elevó rápidamente los costos para las empresas, mientras se preparaban para un futuro incierto durante años de negociaciones sobre la nueva relación del Reino Unido con la UE. Luego, cuando Gran Bretaña finalmente abandonó el bloque el 31 de enero de 2020, nuevas normas hicieron más caro y lento hacer negocios con socios europeos.

Creon Butler, quien dirige el programa de economía global y finanzas en Chatham House, un centro de estudios con sede en Londres, afirmó a la Associated Press que hubo consecuencias a largo plazo por salir del mercado único europeo. “Se prometiera lo que se prometiera, se esperara lo que se esperara, (hay que) aceptar que ha sido una gran pérdida de riqueza y prosperidad para nosotros por la decisión que tomamos de irnos”, sostuvo. Según la mayoría de las mediciones, la economía británica hoy es más débil de lo que habría sido sin el Brexit, de acuerdo con un informe reciente publicado por el National Bureau of Economic Research en Cambridge, Massachusetts. El informe, elaborado por investigadores de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, compara el desempeño de la economía del Reino Unido con el de otros 33 países, incluidos sus vecinos europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón.

Los investigadores concluyeron que el Brexit ha reducido el producto interno bruto de Gran Bretaña —una medida amplia de la producción económica— entre un 6% y un 8%, la inversión entre un 12% y un 13% y la productividad entre un 3% y un 4%.

Publicidad

AP AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma. La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.