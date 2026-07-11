Cesantoni apuesta por Saltillo con nuevo showroom y fortalece su expansión en el norte del país

La empresa mexicana Cesantoni inauguró oficialmente su nuevo showroom en Saltillo, una apertura con la que fortalece su presencia en el norte del país y apuesta por una de las ciudades con mayor crecimiento industrial, económico y habitacional de México.

Ubicado en Plaza Vía Klava, el nuevo espacio fue concebido para acercar a arquitectos, diseñadores, desarrolladores, constructores y clientes finales una experiencia integral en la selección de porcelanatos y recubrimientos, además de asesoría especializada para proyectos residenciales y comerciales. Durante la inauguración, Bernardo Reimers, director comercial de Cesantoni, destacó que la filosofía de la empresa consiste en acompañar al cliente durante todo el proceso, desde la elección de materiales hasta la ejecución de cada proyecto, ofreciendo soluciones que combinan diseño, innovación y tecnología.

Raúl Plata, socio comercial del showroom en Saltillo, señaló que la apertura representa el resultado de varios meses de trabajo y aseguró que la decisión de establecerse en la capital coahuilense responde al dinamismo económico de la región y al potencial de crecimiento que ofrece el mercado local. Por su parte, el director general de la empresa, Yaco Reimers, subrayó que todos los productos de la marca son fabricados en México, en Zacatecas, y afirmó que la llegada a Saltillo forma parte de una estrategia nacional para acercar un producto diferenciado al mercado.

El directivo destacó además que Saltillo mantiene un crecimiento sostenido en sectores como la vivienda, la industria y la construcción, factores que motivaron la instalación del nuevo showroom. La apertura en la capital coahuilense forma parte del plan de expansión de Cesantoni, empresa que recientemente informó que impulsa un modelo de crecimiento mediante alianzas con socios comerciales locales, con el objetivo de fortalecer su presencia nacional sin depender únicamente de tiendas propias. Actualmente cuenta con una red de más de 350 distribuidores, espacios especializados de diseño y showrooms en distintas regiones del país.

Además de exhibir porcelanatos y recubrimientos premium, el showroom ofrecerá asesoría personalizada para arquitectos, interioristas y desarrolladores, buscando convertirse en un punto de inspiración para quienes diseñan y construyen nuevos espacios. Con esta apertura, Cesantoni reafirma su confianza en el crecimiento de Saltillo y en el potencial del mercado del noreste del país, acercando productos de manufactura mexicana que buscan competir con los principales referentes internacionales en diseño y calidad.

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