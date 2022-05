Cita para el SAT “por debajo del agua” cuesta hasta 20 mil, advierten; cómo tramitarla usando la “Fila Virtual”

Con mayor personal y flexibilidad en trámites, entre otras medidas, el proceso de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que actualmente atraviesa una crisis, se pueda agilizar hasta en un 50 por ciento, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

«Sí hay una crisis de citas. Hay esfuerzo de la autoridad, pero el propio esfuerzo de las autoridades ha derivado otros problemas. Creemos que podría agilizarse el proceso entre un 40 por ciento con las medidas que proponemos y si son en su conjunto, hasta en 50 por ciento se pudiera subsanar esto con las medidas que sugerimos», sostuvo Luis Carlos Verver, presidente de la Comisión de Síndicos del Instituto.

Pese a que recientemente el fisco dio a conocer que una cantidad elevada de contribuyentes no acuden a sus citas, en muchos casos se trata de personas que no cumplieron con toda la documentación requerida por desconocimiento y no en aquellas que no acuden a la misma, indicó Verver.

Por ello, la recomendación es que cuando los trámites presenciales no hayan concluido se permita al contribuyente continuarlos dentro de los tres días hábiles siguientes sin sacar otra cita nueva.

En este caso, también sería factible asignarle la cita a alguna de las personas que acuden sin ella a las oficinas del fisco.

«Ponerlas a disposición o en un periodo de espera, hay gente que acude sin cita y el primero que esté en esa lista de espera pasa en sustitución del que no pasó a esa cita», explicó en conferencia de prensa.

Asimismo, el IMCP recomendó al SAT incrementar el número de agentes y servicios de las oficinas virtuales denominadas Centro de Atención Remota de Servicios al Contribuyente (CAREC), así como ampliar el horario de atención a contribuyentes.

«Otorgar servicios como en época de declaraciones anuales de personas físicas a lo mejor los sábados y de ser necesario, los domingos a media jornada», dijo.

Otra de las medidas es extender a dos años el periodo de renovación de la firma electrónica a través del aplicativo SAT ID, ya que este trámite es más común ante el fisco.

El trámite para sacar o renovar la firma electrónica es el más demandado por los contribuyentes, debido a que es obligatoria para otros trámites no fiscales como obtener la cédula profesional, precisó.

Sin embargo, por esta crisis, los contribuyentes no han podido cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y otros compromisos.

“Por debajo del agua” cuesta 20 mil pesos una cita en el SAT

Entre dos a tres meses es el tiempo que se sigue llevando en tener una cita en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dijo el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien añadió que las citas se vendían en 10 mil ó 20 mil pesos.

Agregó que llevan ya un año con este problema con las citas, situación que atrasa en los trámites que se realiza con bancos, en la venta de terrenos, para hacer facturas y pedir créditos, además reiteró que tienen gente de más de 80 años en las filas o los mandan a oficinas que tienen en otros municipios.

Asimismo habló de una venta de citas en el SAT, en la madrugada cuando se abría el sistema para las citas, utilizando un robot en minutos concentraban las 50 citas, por ello las tenían todas, mientras que las citas dijo se vendían en 10 mil ó 20 mil pesos. De hecho, por esa situación añadió que hubo gente a la que le cortaron la cabeza, aunque todavía sigue la mafia.

Entre 10 y 20 mil pesos se paga presuntamente para obtener una cita en el Servicio de Administración Tributaria, porque no hay disponibles y cuando llegan a asignar alguna son en Piedras Negras, Torreón u otra entidad federativa, denunció el empresario.

La pandemia prácticamente terminó ¿Cómo es posible que a estas alturas nos estén dando citas todavía? Preguntó el hotelero, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien asegura que esta situación lleva tres años.

Las citas que otorga el SAT las está dando a dos y tres meses después de haberla solicitado e incluso más meses desde que se solicita, esto ya no pude seguir sucediendo dijo.

“Esta situación nos está atrasando para hacer trámites con bancos, venta de terrenos, para hacer facturas, para pedir créditos y lo que no entiendo es que tienen gente de 80 u 86 años en la fila”.

Los contribuyentes van a pagar impuestos y con todo y ello la autoridad fiscal, pone trabajas y dificulta el poder gestionar lo necesario para estar en orden cumpliendo con el SAT, pero, no se puede con la forma en cómo se está trabajando.

¿Cómo utilizar la “Fila Virtual” para tramitar cita?

Desde Septiembre del año pasado el SAT implementó su aplicativo CitaSAT, el cual tiene como objetivo agilizar el trámite de citas por parte de los contribuyentes.

La Fila Virtual del SAT tiene como finalidad otorgarle una cita automáticamente, en el momento que exista disponibilidad.

¿Cómo funciona?

Ingrese a citas.sat.gob.mx

Seleccione la opción Registrar Cita

Seleccione el supuesto correcto entre los mostrados en la pantalla

Capture sus datos personales

Acepte los términos y condiciones y el Aviso de Privacidad

Capture el captcha

Seleccione un servicio y una localidad

Si no hay disponibilidad, el sistema habilitará automáticamente una ventanapara unirse a la Fila Virtual

Confirme el token que será enviado a su correo electrónico

Recibirá un correo electrónico con la confirmación de su turno Cuando exista disponibilidad será notificado al correo electrónico

Para aceptar su cita ingrese a citas.sat.gob.mx en la opción Consultar/gestionar cita dentro de las siguientes 24 horas a la notificación de disponibilidad

Si usted tiene la necesidad de tramitar un cita ante el Servicio de Administración Tributaria, se recomienda que lo haga con el tiempo necesario para evitar caer en la urgencia de dejar todo al último momento.

En caso de que usted no entienda sobre estas nuevas facilidades electrónicas, no deje pasar la oportunidad para acercarse con su contador y éste le pueda aclarar el panorama. O por el contrario si usted debe de ir de forma presencial, el personal del SAT está capacitado para ayudarle a aclarar sus dudas.

