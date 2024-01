Coahuila: en riesgo, proveedores de grandes empresas ante tardanza en pagos

Las grandes empresas se están financiando con las empresas proveedoras, a las cuales les tardan varios meses en pagar los servicios, lo que coloca a éstas en situación de riesgo y con peligro de cerrar, informó el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez.

Explicó que los pagos a proveedores de las grandes empresas, aquellos que entregan productos para líneas de producción, de ensamble, por ejemplo, que surten a compañías tractoras, se están retrasando durante meses.

“Son empresas medianas, tú les facturas y si tenías una facturación por cada 45 días ahora te están pagando a 90 días y si tenías 90 días para que te pagaran ahora te están pagando a 180 días; y si tenías 180 días, ahora te están pagando a 8 meses.

“¿Qué significa esto? No está pagando la empresa tractora, la empresa grande, ¿cuál es? General Motors, Toyota, Ford, Chrysler, Freigthliner, no están pagando como deben de pagar. ¿Por qué no están pagando? Porque ellos estuvieron parados. ¿De dónde sacan dinero barato que no les cueste a ellos? Se financian de los proveedores, en vez de pagar a los proveedores, ese dinero lo meten a flujo, a operación”.