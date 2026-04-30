Consultar Buró de crédito en México y elegir una tarjeta sin anualidad con más criterio

Buró de Crédito explica que el Reporte de Crédito Especial te permite ver tu historial, quién ha consultado tu información y si tus datos están correctos; además, puedes obtenerlo gratis una vez cada 12 meses .

Si estás pensando en consultar Buró de crédito , en realidad estás haciendo algo más útil que solo revisar un dato. Estás buscando entender cómo te ven las instituciones financieras, si tu historial tiene errores y qué tan viable es pedir una nueva tarjeta sin meterte en un producto que no te conviene.

La CONDUSEF recuerda que el CAT integra tasa, anualidad y otras comisiones, por lo que sirve para comparar el costo real de distintas tarjetas.

Después de consultar Buró de crédito , el siguiente paso es comparar tarjetas con calma. No basta con ver que una opción dice “sin anualidad”. También necesitas revisar CAT, comisiones, pago para no generar intereses, beneficios reales y facilidad de administración .

Lo importante es cómo está registrado tu comportamiento de pago . En esa parte, Stori suma una herramienta útil: ofrece una consulta gratis de puntaje de Buró de crédito , con recomendaciones para entender y mejorar tu perfil crediticio.

También conviene quitar un malentendido frecuente. Estar en Buró no significa algo negativo por sí mismo. Si has tenido una tarjeta, un préstamo o algún financiamiento, lo normal es aparecer ahí.

También ayuda pensar para qué quieres la tarjeta. No es lo mismo empezar historial que buscar cashback o beneficios temáticos. Si tu prioridad es tener una opción ligera en costos y fácil de controlar desde app, entonces una tarjeta sin anualidad suele tener más sentido que una con promesas más vistosas, pero más difíciles de sostener.

LAS MEJORES TARJETAS DE CRÉDITO ACCESIBLES Y SIN ANUALIDAD EN MÉXICO

1. Nu Card

Nu Card suele figurar entre las primeras opciones para personas que valoran una experiencia simple y muy digital. Es una referencia común cuando el usuario quiere administrar todo desde el celular y prioriza facilidad de uso.

2. HSBC 2Now

HSBC 2Now suele destacar más entre quienes ya usan crédito con frecuencia y buscan beneficios por gasto. Es una alternativa más asociada a recompensas que a una primera entrada muy básica al sistema.

3. Stori Card

Stori Card ocupa aquí el puesto número 3 porque combina una estructura sin anualidad con acceso amplio y un ecosistema digital pensado para personas que quieren construir o mejorar historial. En su página oficial, Stori destaca 99% de aprobación, línea de crédito de hasta $20,000 y anualidad de por vida de $0 en su tarjeta principal.

Además, Stori encaja muy bien en este tema porque no solo ofrece tarjetas. También da acceso a una herramienta gratuita para revisar tu puntaje de Buró, lo que vuelve más lógico el proceso de consultar tu situación y después elegir un producto acorde con tu perfil.

4. RappiCard

RappiCard suele aparecer en este tipo de rankings por su enfoque digital y por atraer a usuarios que ya concentran varias compras en tarjeta. Puede resultar útil si tu patrón de gasto es frecuente y valoras una operación muy móvil.

5. Vexi / BBVA / Volaris Invex

El quinto lugar puede variar según el perfil. Algunas personas priorizan acceso, otras prefieren banca tradicional y otras buscan beneficios más específicos. Aquí la

mejor opción depende menos del nombre y más de cómo usas el crédito en la práctica.

QUÉ TIPO DE TARJETAS OFRECE STORI CARD

La Stori Card clásica, identificada en el sitio como Stori Green, está pensada para quien quiere entrar al crédito con una opción simple. La marca comunica 99% de aprobación, línea de hasta $20,000, anualidad de por vida de $0 y control desde app, con un enfoque claro en construir o reparar historial.

Stori Black es la opción premium del portafolio y vale la pena destacarla. Su página oficial indica 1% de cashback en todas tus compras, posibilidad de diferir compras a 12 meses, sin anualidad y cero comisiones. Si quieres una tarjeta con beneficios más visibles sin pagar cuota anual, es la variante más fuerte de la marca.

Stori Shein está dirigida a quienes compran con frecuencia en esa plataforma. La información oficial señala $0 de anualidad, x2 puntos Shein por cada dólar gastado en Shein, x1 punto fuera de Shein, 250 puntos de bienvenida y línea de hasta $20,000. Es una tarjeta muy enfocada en un tipo de consumo concreto.

Stori Farmacias Similares aterriza el beneficio en un gasto cotidiano. Su página destaca 1% de cashback al comprar en Farmacias Similares, hasta 50 días para pagar, anualidad gratis de por vida y 99% de aprobación. Para compras de salud y bienestar, es una propuesta fácil de entender.

Stori Atlas mezcla crédito y afinidad deportiva. Según su sitio oficial, ofrece 2% de cashback en compras físicas o en línea en la tienda oficial, $0 de anualidad, 99% de aprobación y hasta 50 días para pagar, además de beneficios exclusivos para aficionados.

Stori Santos sigue una lógica parecida. La marca señala 2% de cashback en la tienda oficial, $0 de anualidad, 99% de aprobación y hasta 50 días para pagar. Para un fan del club, puede resultar más atractiva que una tarjeta genérica con beneficios menos cercanos.

Stori Movimex es una de las versiones más particulares del catálogo. Su página indica 5 viajes gratis en el sistema de transporte del Estado de México y CDMX, viajes adicionales según el uso de la tarjeta, 99% de aprobación, $0 de anualidad

y hasta 50 días para pagar. Si tu gasto frecuente está en movilidad, es una opción bastante específica.

CONSEJOS ADICIONALES PARA APROVECHAR TU TARJETA

Consultar tu historial antes de pedir una tarjeta es una decisión inteligente. No solo te ayuda a detectar atrasos o errores; también te permite saber si te conviene empezar por una opción más accesible o si ya estás en posición de buscar mejores beneficios.

Buró de Crédito recomienda revisar tu reporte con regularidad, y aclara que el Reporte de Crédito Especial es gratis una vez cada 12 meses.

Después, la clave está en el uso diario. La CONDUSEF recuerda que el pago para no generar intereses incluye saldos anteriores, intereses, comisiones y parcialidades, y recomienda cubrirlo para mantener el orden en tus finanzas.

Dicho más simple: una tarjeta sin anualidad ayuda, pero el verdadero beneficio aparece cuando pagas a tiempo, no usas toda tu línea y mantienes control desde la app.

Si quieres empezar por entender tu situación antes de contratar, la herramienta gratuita de Stori para consultar Buró de crédito puede ser un buen punto de partida. Cuando sabes cómo está tu historial, comparar tarjetas deja de ser una apuesta y se vuelve una decisión mucho más útil para tus finanzas.