1 ##----Estandar2.0----

2 $iterVelocityTools.setRenderArticleMode(1)

3

4 #set($sort = "createdate")

5 #set($criteria= "desc")

6 #set($art_next = $articleToolbox.getSiblingArticle($sort, $criteria, "next"))

7 #set($sectionID = "#printAssignedSectionID_v1")

8 #set($templateId = $iterVelocityTools.getVelocityVariable("template_id"))

9 ## CONTENIDOS

10 #set($dateMask = "d MMMM yyyy")

11 #set($canonicalUrl = $articleToolbox.getArticleViewer('canonical'))

12 #set($title = $!articleToolbox.getTag(null,'Headline').data)

13 #set($hostName = "#siteUrl()")

14 ##+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

15 #set ($arrayListContenidos = [])

16

17 #set ($element = {})

18 #set ($temp = $element.put("name","Titulo_App"))

19 #set ($temp = $element.put("type","Tituloapp"))

20 #set ($temp = $element.put("cssclass","texto"))

21 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

22 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

23

24 #set ($element = {})

25 #set ($temp = $element.put("name","Text"))

26 #set ($temp = $element.put("type","paragraph"))

27 #set ($temp = $element.put("cssclass","texto"))

28 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

29 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

30

31 #set ($element = {})

32 #set ($temp = $element.put("name","Image_Text"))

33 #set ($temp = $element.put("type","image"))

34 #set ($temp = $element.put("cssclass","img text"))

35 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

36 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

37

38 #set ($element = {})

39 #set ($temp = $element.put("name","Image_Text_GIF"))

40 #set ($temp = $element.put("type","image"))

41 #set ($temp = $element.put("cssclass","imagen"))

42 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

43 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

44

45 #set ($element = {})

46 #set ($temp = $element.put("name","Lead_Text"))

47 #set ($temp = $element.put("type","text"))

48 #set ($temp = $element.put("cssclass","intertitulo"))

49 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

50 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

51

52 #set ($element = {})

53 #set ($temp = $element.put("name","HTML_Text"))

54 #set ($temp = $element.put("type","html"))

55 #set ($temp = $element.put("cssclass","html_text"))

56 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

57 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

58

59 #set ($element = {})

60 #set ($temp = $element.put("name","Twitter_Text"))

61 #set ($temp = $element.put("type","twitter"))

62 #set ($temp = $element.put("cssclass","twitter_text"))

63 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

64 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

65

66 #set ($element = {})

67 #set ($temp = $element.put("name","Facebook_Text"))

68 #set ($temp = $element.put("type","facebook"))

69 #set ($temp = $element.put("cssclass","facebook_text"))

70 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

71 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

72

73 #set ($element = {})

74 #set ($temp = $element.put("name","Instagram_Text"))

75 #set ($temp = $element.put("type","instagram"))

76 #set ($temp = $element.put("cssclass","instagram_text"))

77 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

78 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

79

80 #set ($element = {})

81 #set ($temp = $element.put("name","Youtube_Text"))

82 #set ($temp = $element.put("type","youtube"))

83 #set ($temp = $element.put("cssclass","youtube_video"))

84 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

85 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

86

87 #set ($element = {})

88 #set ($temp = $element.put("name","Multimedia_Text"))

89 #set ($temp = $element.put("type","multimedia"))

90 #set ($temp = $element.put("cssclass","video"))

91 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

92 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

93

94 #set ($element = {})

95 #set ($temp = $element.put("name","Flourish_Text"))

96 #set ($temp = $element.put("type","text"))

97 #set ($temp = $element.put("cssclass","flourish_text"))

98 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

99 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

100

101 #set ($element = {})

102 #set ($temp = $element.put("name","Quote"))

103 #set ($temp = $element.put("type","text"))

104 #set ($temp = $element.put("cssclass","quote"))

105 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

106 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

107

108 #set ($element = {})

109 #set ($temp = $element.put("name","Quote_byline"))

110 #set ($temp = $element.put("type","text"))

111 #set ($temp = $element.put("cssclass","Quote_byline"))

112 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

113 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

114

115 #set ($element = {})

116 #set ($temp = $element.put("name","linkTitle_Text"))

117 #set ($temp = $element.put("type","text"))

118 #set ($temp = $element.put("cssclass","link_tpi"))

119 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

120 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

121

122 #set ($element = {})

123 #set ($temp = $element.put("name","title_list"))

124 #set ($temp = $element.put("type","microformat"))

125 #set ($temp = $element.put("cssclass","microformat"))

126 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

127 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

128

129 #set ($element = {})

130 #set ($temp = $element.put("name","image_list"))

131 #set ($temp = $element.put("type","microformat"))

132 #set ($temp = $element.put("cssclass","microformat"))

133 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

134 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

135

136 #set ($element = {})

137 #set ($temp = $element.put("name","text_list"))

138 #set ($temp = $element.put("type","microformat"))

139 #set ($temp = $element.put("cssclass","microformat"))

140 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

141 #set($temp = $arrayListContenidos.add($element))

142

143 #set ($element = {})

144 #set ($temp = $element.put("name","Parrafo_Lista"))

145 #set ($temp = $element.put("type","text"))

146 #set ($temp = $element.put("cssclass","Parrafo_Lista"))

147 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

148 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

149

150 #set ($element = {})

151 #set ($temp = $element.put("name","Titulo_News"))

152 #set ($temp = $element.put("type","text"))

153 #set ($temp = $element.put("cssclass","titulo_news"))

154 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

155 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

156

157 #set ($element = {})

158 #set ($temp = $element.put("name","Resumen_News"))

159 #set ($temp = $element.put("type","text"))

160 #set ($temp = $element.put("cssclass","resumen_news"))

161 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

162 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

163

164 #set ($element = {})

165 #set ($temp = $element.put("name","Boton"))

166 #set ($temp = $element.put("type","text"))

167 #set ($temp = $element.put("cssclass","Boton"))

168 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

169 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

170

171 #set ($element = {})

172 #set ($temp = $element.put("name","Lead"))

173 #set ($temp = $element.put("type","text"))

174 #set ($temp = $element.put("cssclass","lead destacado"))

175 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

176 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

177

178 #set ($element = {})

179 #set ($temp = $element.put("name","Ficha_Titulo"))

180 #set ($temp = $element.put("type","text"))

181 #set ($temp = $element.put("cssclass","Ficha_Titulo"))

182 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

183 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

184

185 #set ($element = {})

186 #set ($temp = $element.put("name","Ficha_Foto"))

187 #set ($temp = $element.put("type","image"))

188 #set ($temp = $element.put("cssclass","Ficha_Foto"))

189 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

190 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

191

192 #set ($element = {})

193 #set ($temp = $element.put("name","Ficha_Texto"))

194 #set ($temp = $element.put("type","text"))

195 #set ($temp = $element.put("cssclass","Ficha_Texto"))

196 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

197 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

198

199 #set ($element = {})

200 #set ($temp = $element.put("name","Ficha_Social"))

201 #set ($temp = $element.put("type","text"))

202 #set ($temp = $element.put("cssclass","Ficha_Social"))

203 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

204 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

205

206 #set ($element = {})

207 #set ($temp = $element.put("name","Entrevista_Pregunta"))

208 #set ($temp = $element.put("type","text"))

209 #set ($temp = $element.put("cssclass","Entrevista_Pregunta"))

210 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

211 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

212

213 #set ($element = {})

214 #set ($temp = $element.put("name","Entrevista_Respuesta"))

215 #set ($temp = $element.put("type","text"))

216 #set ($temp = $element.put("cssclass","Entrevista_Respuesta"))

217 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

218 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

219

220 #set ($element = {})

221 #set ($temp = $element.put("name","URLCanonical"))

222 #set ($temp = $element.put("type","text"))

223 #set ($temp = $element.put("cssclass","URLCanonical"))

224 #set ($temp = $element.put("tag","div"))

225 #set ($temp = $arrayListContenidos.add($element))

226

227

228 #set($sectionID = "#printAssignedSectionID_v1")

229 #set ($AuthorNoFoto = $!iterVelocityTools.getVariable($sectionID , "authorNoFoto"))

230

231 #set($section = "#printAssignedSection_v1")

232

233 #set ($FacebookText_ = $articleToolbox.getTag(null,"Facebook_Text") )

234 #if($FacebookText_ && $FacebookText_.data != "")

235 <div id="fb-root"></div>

236 <script async defer src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"></script>

237 #end

238

239 ##----json----

240 #set($pub_imagen1 = $articleToolbox.getImageURL("Image","0","crop_1200x801"))

241 #set($videoyoutube = $articleToolbox.getTag(null,"HTML_Text").data)

242

243 #set($dateF = "#printDateCreate('yyyy-MM-dd' 'false' '')")

244 #set($dateF = $dateF.trim())

245 #set($dateM = "#printDateCreate('HH:mm:ss' 'false' 'false')")

246 #set($dateM = $dateM.trim())

247 #set($dateF = $dateF + "T" + $dateM +"-0600")

248

249

250 #set($dateF1 = "#printDateModif('yyyy-MM-dd' 'false' '')")

251 #set($dateF1 = $dateF1.trim())

252 #set($dateH = "#printDateModif('HH:mm:ss' 'false' '')")

253 #set($dateH = $dateH.trim())

254 #set($dateFb = $dateF1 + "T" + $dateH +"-0600")

255

256 ##METAS TWITTER

257

258 #set($TituloEsc = $!articleToolbox.getTag(null,"Headline").data)

259 #set($TituloEsc = $TituloEsc.replaceAll("

", ""))

260

261 #set($metaTW = {})

262 #set($temp = $metaTW.put("property","twitter:card"))

263 #set($temp = $metaTW.put("content", "summary_large_image"))

264 $iterVelocityTools.addMetaTag( $metaTW )

265

266 #set($metaTW = {})

267 #set($temp = $metaTW.put("property","twitter:site"))

268 #set($temp = $metaTW.put("content", "vanguardiamx"))

269 $iterVelocityTools.addMetaTag( $metaTW )

270

271 #set($metaTW = {})

272 #set($temp = $metaTW.put("property","twitter:title"))

273 #set($temp = $metaTW.put("content", "$TituloEsc"))

274 $iterVelocityTools.addMetaTag( $metaTW )

275

276 #set($metaTW = {})

277 #set($temp = $metaTW.put("property","twitter:description"))

278 #set($temp = $metaTW.put("content", "$TextoEsc"))

279 $iterVelocityTools.addMetaTag( $metaTW )

280

281

282 #set($metaTW = {})

283 #set($temp = $metaTW.put("property","twitter:image"))

284 #set($temp = $metaTW.put("content", "$pub_imagen1"))

285 $iterVelocityTools.addMetaTag( $metaTW )

286

287

288 #set($metaTW = {})

289 #set($temp = $metaTW.put("property","twitter:url"))

290 #set($temp = $metaTW.put("content", "https://twitter.com/vanguardiamx"))

291 $iterVelocityTools.addMetaTag( $metaTW )

292

293 #set($metaTW = {})

294 #set($temp = $metaTW.put("property","twitter:domain"))

295 #set($temp = $metaTW.put("content", "https://vanguardia.com.mx"))

296 $iterVelocityTools.addMetaTag( $metaTW )

297

298 #set($ac-url = $articleContext.selectNodes('articlectx/url'))

299 #set($xml-url = $ac-url.get(0).text)

300 #set($url_actual = $!xml-url )

301

302 #if($pub_imagen1)

303 <link rel="preload" href="$pub_imagen1" as="image">

304 <!-- Lazysizes para lazy loading -->

305 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lazysizes/5.2.0/lazysizes.min.js" async></script>

306 #end

307

308 ##Add meta title

309 #set($title = $htmlUtil.escape($!title))

310 #set($title = $title.replaceAll("

", ""))

311

312 #set($html5Desc = {})

313 #set($temp = $html5Desc.put("name","title"))

314 #set($temp = $html5Desc.put("content",$title))

315 $iterVelocityTools.addMetaTag($html5Desc)

316

317 <div class="template-infinity idart_$reserved-article-id.data detail col-100-top-one-col col-xs-12 v2" id-next="$!art_next.reserved-article-id.data" id-section="$sectionID">

318

319 <style>.block_URLCanonical{display: none;}</style>

320

321 <div class="container">

322

323 <!-- parte de datos estructurados inicio -->

324

325 <time hidden itemprop="datePublished" datetime="$dateF"></time>

326 <time hidden itemprop="dateModified" datetime="$dateFb"></time>

327 <time hidden itemprop="dateCreated" datetime="$dateF"></time>

328 <meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemtype="https://schema.org/WebPage" itemid="#siteUrl()$url_actual" />

329 <meta itemprop="inLanguage" content="es-MX" />

330 <div itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization https://schema.org/NewsMediaOrganization">

331 <meta itemprop="url" content="https://vanguardia.com.mx/" />

332 <meta itemprop="name" content="Vanguardia" />

333 <!-- Proporcionar enlaces a las redes sociales o sitio web con "sameAs" -->

334 <a hidden href="https://www.facebook.com/VanguardiaMx/" itemprop="sameAs">Página de Facebook</a>

335 <a hidden href="https://twitter.com/vanguardiamx" itemprop="sameAs">Perfil de Twitter</a>

336 <a hidden href="https://www.linkedin.com/company/vanguardiamx/" itemprop="sameAs">Página de LinkedIn</a>

337 <div itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">

338 <meta itemprop="url" content="https://vanguardia.com.mx/base-portlet/webrsrc/ctxvar/9d387887-99eb-4c1e-bb4a-7cbec97451dd.png" />

339 <meta itemprop="width" content="380" />

340 <meta itemprop="height" content="35" />

341 </div>

342 </div>

343

344 <!-- parte de datos estructurados inicio fin -->

345

346 <script>

347 var group_id = $request.theme-display.scope-group-id;

348 var id_art_infinity = $reserved-article-id.data;

349 #if($iterVelocityTools.getVelocityVariable("teaseritemposition") == 1)

350 var teaser_first = true;

351 var n_noticia = 1;

352 idart_view = $reserved-article-id.data;

353 #else

354 var teaser_first = false;

355 var n_noticia = n_noticia + 1;

356 #end

357 </script>

358 ## MAPA DE PUBLICIDAD EN PARRAFOS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

359 #set ($addInParagraph ={})

360

361 #php_if("getenv('ITER_UA_IS_MOBILE')==='true'")

362 #set ($temp = $addInParagraph.put("3","nota_v_top_movil"))

363 #set ($temp = $addInParagraph.put("8","v_desk_nota_mid_1"))

364 #set ($temp = $addInParagraph.put("13","v_desk_nota_mid_2"))

365 #set ($temp = $addInParagraph.put("18","v_desk_nota_mid_3"))

366 #set ($temp = $addInParagraph.put("23","v_desk_nota_mid_4"))

367 #set ($temp = $addInParagraph.put("28","v_desk_nota_mid_5"))

368 #php_else

369 #set ($temp = $addInParagraph.put("6","v_desk_nota_mid_1"))

370 #set ($temp = $addInParagraph.put("11","v_desk_nota_mid_2"))

371 #set ($temp = $addInParagraph.put("16","v_desk_nota_mid_3"))

372 #set ($temp = $addInParagraph.put("21","v_desk_nota_mid_4"))

373 #set ($temp = $addInParagraph.put("26","v_desk_nota_mid_5"))

374 #php_end

375

376 <div class="metadatos">#*

377 *##set($hmTemas = {})#*

378 *##getAcAssignedCatExtended_v1($hmTemas "Topic")#*

379 *##set($hmGeografico = {})#*

380 *##getAcAssignedCatExtended_v1($hmGeografico "Location")#*

381 *##set($hmPersonajes = {})#*

382 *##getAcAssignedCatExtended_v1($hmPersonajes "People")#*

383 *##set($hmAutores = {})#*

384 *##getAcAssignedCatExtended_v1($hmAutores "Author")#*

385 *##if($hmTemas && $hmTemas.size() > 0) #*

386 *##foreach ($elem in $hmTemas)#*

387 *#<div class="keywords" value="$elem.name" id="$elem.id" data-voc-name="topic" data-voc-id="102924553"/>#*

388 *##end#*

389 *##end#*

390 *##if($hmGeografico && $hmGeografico.size() > 0)#*

391 *##foreach ($elem in $hmGeografico)#*

392 *#<div class="keywords" value="$elem.name" id="$elem.id" data-voc-name="location" data-voc-id="102922353"/>#*

393 *##end#*

394 *##end#*

395 *##if($hmAutores && $hmAutores.size() > 0)#*

396 *##foreach ($elem in $hmAutores)#*

397 *#<div class="keywords" value="$elem.name" id="$elem.id" data-voc-name="author" data-voc-id="102924559"/>#*

398 *##end#*

399 *##end#*

400 *#</div>

401 <div class="canonical hidden"></div>

402

403

404 ##PAYWALL HIT MAS

405 <script>

406 $(document).ready(function() {

407 var title = "$!escapeTool.html($!title)";

408 sendHitUser(title);

409 });

410 </script>

411

412 ##PAYWALL PRODUCT

413 #set($product = "")

414 #set($article_is_restricted = $articleToolbox.article_is_restricted())

415 #if ($article_is_restricted)

416 #foreach($products in $articleToolbox.getProductList())

417 #set($product = $products.get("name"))

418 #end

419 <!-- <div id="type-note" data-id="$product"></div> -->

420 #end

421 ##USUARIO ANONIMO

422 #*

423 #if ($environment != 'PREVIEW')

424 #php_if("strlen(getenv('ITER_USER'))===0")

425 #if($product == "registrados")

426

427 #set($cons = "#echoCookieField('ITER-PAYWALL_PRODUCT_INFO-BHJ-ARTS_CONSUMED')")

428 #set($total = "#echoCookieField('ITER-PAYWALL_PRODUCT_INFO-BHJ-ARTS_TOTAL')")

429 <script>

430 var cons = ${cons};

431 var total = ${total};

432 var disp = total-cons;

433 $(".paywall-title span").html(disp);

434 </script>

435 #end

436

437 #php_end

438 #end

439 *#

440 ##FIN USUARIO ANONIMO

441 ##HEADLINE

442

443

444 ##publicidad video

445

446 ##publicidad video

447

448

449 <!-- /1021010/v_top -->

450 <div id='div-gpt-ad-1733160976056-0' class="mt-3 op12" style='min-width: 300px; min-height: 50px;'>

451 <script>

452 googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1733160976056-0'); });

453 </script>

454 </div>

455

456

457 <article class="mrf-article-body">

458

459 <!-- DATOS PARA SCRIPT DE ACCEDER -->

460

461 #set($NombreAutor = "")

462 #set($IDAutor = "")

463

464 #if($hmAutores && $hmAutores.size() > 0)

465 #foreach ($elem in $hmAutores)

466

467 <div data-author-name="$elem.name" id="NombreAutor" ></div>

468 <div data-author-id="$elem.id" id="IDAutor" ></div>

469

470 #set($NombreAutor = $elem.name)

471 #set($IDAutor = $elem.id)

472 #end

473 #end

474

475 <div id="eww-general" data-events='{

476 "author": "$NombreAutor",

477 "section": "$section",

478 "post_title": "$title",

479 "post_id": "$reserved-article-id.data",

480 "author_id": "$IDAutor"

481 }'>

482 </div>

483

484 <!-- DATOS PARA SCRIPT DE ACCEDER -->

485

486 <h1 class="headline artit font-1 medium bold" itemprop="headline" canonicalUrl="$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" idart="$reserved-article-id.data">#getTitle_v1</h1>

487 ## SECC / FECHA

488 <div class="info"><span class="secc"> #printTopcontainer_v1("section" "")</span> / <span class="date">#printDateAgo($dateMask "Hace" "minuto" "hora")</span> </div>

489

490 <div class="row middle">

491 <!-- Columna de articulo padre -->

492 <div class="col-60-40-top-one-col col-xs-12 col-md-8 col-lg-8 portlet-column nopadding" id="col-60-40-top-one-col">

493

494 #set ($hasImages = $articleToolbox.getNumImageTags("Image", "true"))

495 #if($section == "Opinión" || $section == "Politicón")

496 #if ($hasImages > 0)

497 <div class="image_main" itemprop="image">

498 #getMultimediaMixed_v1("fullcontent", "crop_1152x648_detalle", "100%", "432", "100%")

499 </div>

500 #elseif($hmAutores && $hmAutores.size() > 0)

501 #foreach ($elem in $hmAutores)

502 #set($articuloInstrumental = $aboutCategoryArticles.getArticle($elem.id))

503 #set($imgColumn = $!articuloInstrumental.getImageTag("ImagenColumnista","0","crop_1152x648_detalle","","","","","true","",""))

504 #if($imgColumn && $imgColumn != "")

505 #set($urlImage = $articuloInstrumental.getImageURL("ImagenColumnista", "0", "crop_1152x648_detalle"))

506 #set($metaImgAuthor = {})

507 ###set($temp = $metaImgAuthor.put("property","og:image"))

508 ###set($temp = $metaImgAuthor.put("content",$urlImage))

509 ###$iterVelocityTools.addMetaTag( $metaImgAuthor )

510 <div class="image_main" itemprop="image">

511 $!imgColumn

512 </div>

513 #end

514 #end

515 #end

516 #else

517 ##IMAGEN

518 <div class="image_main" itemprop="image">

519 #getMultimediaMixed_v1("fullcontent", "crop_1152x648_detalle", "100%", "432", "100%")

520 </div>

521 #end

522

523 <div class="container-fluid">

524 <div class="row middle">

525

526 <div class="col-60-40-top-two-col col-xs-12 col-md-3 col-lg-3 portlet-column nopadding" id="col-60-40-top-two-col">

527

528 ##AUTOR

529 <div class="author" itemscope="" itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person">

530 #if($hmAutores && $hmAutores.size() > 0)

531 #foreach ($elem in $hmAutores)

532 #set($articuloInstrumental = $aboutCategoryArticles.getArticle($elem.id))

533 #set($imgAuthor = $!articuloInstrumental.getImageTag("Image","0","crop_250x250","","","","","$elem.name","",""))

534 <div class="img_author">

535 #if($imgAuthor && $imgAuthor != "")

536 $!imgAuthor

537 #else

538 <img class="img-fluid" src="$AuthorNoFoto"/>

539 #end

540 </div>

541 <div class="text_author">por <span class="name_author" itemprop="name"><a itemprop="url" href="/autor/-/meta/$elem.friendlyname">$elem.name</a></span></div>

542

543 <div data-author-name="$elem.name" id="NombreAutor" ></div>

544 <div data-author-id="$elem.id" id="IDAutor" ></div>

545

546 #set($NombreAutor = $elem.name)

547 #set($IDAutor = $elem.id)

548 #end

549 #end

550 </div>

551

552 <div class="compartirr">

553

554 <div class="rrss d-desktop">

555 <h2 class="sectiondestacadas " style="margin-bottom: 15px;margin-top: 40px;">COMPARTIR</h2>

556 <div class="network-social">

557 <ul class="social-options">

558 <li>

559 <a class="facebook" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Facebook">

560 <div class="fab facebook"></div>

561 <b>Facebook</b>

562 </a>

563 </li>

564 <li>

565 <a class="twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=$!escapeTool.html($!title)&url=${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Twitter">

566 <div class="fab twitter"></div>

567 <b>Twitter</b>

568 </a>

569 </li>

570 <li>

571 <a class="whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=$!escapeTool.html($!title) - ${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Whatsapp">

572 <div class="fab whatsapp"></div>

573 <b>Whatsapp</b>

574 </a>

575 </li>

576 <li>

577 <a class="linkedin" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Linkedin">

578 <div class="fab linkedin"></div>

579 <b>Linkedin</b>

580 </a>

581 </li>

582 </ul>

583 </div>

584 </div>

585

586 ## TAGS

587 <div class="temas d-desktop" temas="$hmTemas.size()">

588 <h2 class="sectiondestacadas" style="margin-bottom: 15px;" >TEMAS</h2>

589 #if($hmTemas && $hmTemas.size() > 0)

590 #foreach ($elem in $hmTemas)

591 <div class="item_tema t_$hmTemas.size() keywords" itemprop="keywords"><a href="/topic/-/meta/$elem.friendlyname">$elem.name</a></div>

592 #end

593 #end

594 #if($hmGeografico && $hmGeografico.size() > 0)

595 #foreach ($elem in $hmGeografico)

596 <div class="item_tema t_$hmGeografico.size() keywords" itemprop="keywords"><a href="/topic/-/meta/$elem.friendlyname">$elem.name</a></div>

597 #end

598 #end

599 #if($hmPersonajes && $hmPersonajes.size() > 0)

600 #foreach ($elem in $hmPersonajes)

601 <div class="item_tema t_$hmPersonajes.size() keywords" itemprop="keywords"><a href="/topic/-/meta/$elem.friendlyname">$elem.name</a></div>

602 #end

603 #end

604 </div>

605

606 </div>

607 </div>

608

609

610 #php_if("getenv('ITER_UA_IS_MOBILE')==='true'")

611 <div class="rrss end d-movil" style="

612 position: sticky;

613 top: 38px;

614 background: white;

615 z-index: 3;">

616 <div class="cab-rrss">COMPARTIR</div>

617 <div class="network-social">

618 <ul class="social-options">

619 <li>

620 <a class="facebook" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Facebook">

621 <div class="fab facebook"></div>

622 </a>

623 </li>

624 <li>

625 <a class="twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=$!escapeTool.html($!title)&url=${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Twitter">

626 <div class="fab twitter"></div>

627 </a>

628 </li>

629 <li>

630 <a class="whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=$!escapeTool.html($!title) - ${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Whatsapp">

631 <div class="fab whatsapp"></div>

632 </a>

633 </li>

634 <li>

635 <a class="linkedin" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${hostName}$articleToolbox.getArticleViewer('canonical')" target="_blank" title="Compartir en Linkedin">

636 <div class="fab linkedin"></div>

637 </a>

638 </li>

639 </ul>

640 </div>

641 </div>

642 #php_end

643

644 <!-- acceder bloque texto -->

645

646 <div class="col-60-40-top-one-col col-xs-12 col-md-9 col-lg-9 portlet-column nopadding" id="col-60-40-top-one-col" data-post-type="$product" data-section="$section" data-events='{

647 "author": "$NombreAutor",

648 "section": "$section",

649 "post_title": "$title",

650 "post_id": "$reserved-article-id.data",

651 "author_id": "$IDAutor"

652 }'>

653

654 <!-- acceder bloque texto -->

655

656

657 #if($product == "suscripciones" )

658 <meta itemprop="isAccessibleForFree" content="false" />

659 #else

660 <meta itemprop="isAccessibleForFree" content="true" />

661 #end

662

663

664

665 ##SUBHEADLINE/TOPHEADLINE

666 #set ($tempSubheadline = "#getTeaserSubheadline(true)")

667 #if($tempSubheadline && $tempSubheadline != "")

668 <h2 class="subheadline" itemprop="description">#getTeaserSubheadline_v1(false)</h2>

669 #end

670

671

672 <!-- /1021010/v_mid1 -->

673 <div id='div-gpt-ad-1733161081350-0' class="op12" style='min-width: 300px; min-height: 50px;'>

674 <script>

675 googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1733161081350-0'); });

676 </script>

677 </div>

678

679 <!-- acceder save post -->

680

681 <div id="eww-save-post" eww-post-title="$title" data-post-id="$reserved-article-id.data" data-events='{

682 "author": "$NombreAutor",

683 "section": "$section",

684 "post_title": "$title",

685 "post_id": "$reserved-article-id.data",

686 "author_id": "$IDAutor"

687 }' ></div>

688 <!-- acceder save post -->

689

690 ##PUBLI BOX PREMIUM

691

692

693 ##PUBLI BOX PREMIUM

694 #php_if("getenv('ITER_UA_IS_MOBILE')==='true'")

695 <div class="publi">$!iterVelocityTools.getAdContainer("box_premium_mobile")</div>

696 #php_end

697

698 ##aqui estaba el paywall inicio

699 ##PAYWALL

700 #php_if("strlen(getenv('ITER_USER'))!==0")

701 <!--Usuario logueado-->

702 #set($islogged = "true")

703 #php_else

704 <!--Usuario no logueado-->

705 #set($islogged = "false")

706 #php_end

707

708 #set($productList = $articleToolbox.getProductList())

709 #set($producto = '')

710 #if ($productList && $productList.size() > 0)

711 #set($producto = $productList.get(0).namebase64)

712 #end

713 <!-- product:$producto -->

714 <!-- reserved-article-id.data:$reserved-article-id.data -->

715 #set($useraccess = "false")

716 #set($article_is_restricted = $articleToolbox.article_is_restricted())

717

718 <!-- TEXTO LIBRE -->

719 ##TEXTO

720 <div class="text resizable lazy-load" itemprop="articleBody">

721

722 #if($section == "Politicón")

723

724 #if($url_actual == "/opinion/politicon/politicon-siguen-pegando-recortes-a-coahuila-EH9584767" || $url_actual == "/opinion/politicon/politicon-persisten-anomalias-financieras-en-la-uadec-EC12457715")

725 <div class="PoliticonNotaslogoSinAcento" style="width: 300px;height: 60px;margin-bottom: 3rem;"></div>

726 #else

727 <div class="PoliticonNotaslogo cambiourll" style="width: 300px;height: 60px;margin-bottom: 3rem;"></div>

728 #end

729 #end

730

731 #printHTMLContentArticle_v1_latam($arrayListContenidos, "crop_1152x648", "100%", "100%", "375", $addInParagraph)

732

733

734 <!-- /1021010/v_mid2 -->

735 <div id='div-gpt-ad-1733161131848-0' class="op12" style='min-width: 300px; min-height: 50px;'>

736 <script>

737 googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1733161131848-0'); });

738 </script>

739 </div>

740

741 </div>

742 <!-- TEXTO LIBRE -->

743

744 <!-- comentarios acceder -->

745 <div style="border-top: solid 1px #80808047;margin-top: 30px;">

746 <h2 style="margin-top: 25px;

747 font-size: 1.1rem;

748 letter-spacing: 0px !important;

749 border-left: 4px solid #F16504;

750 padding-left: 5px;

751 text-transform: uppercase;

752 font-family: 'PT Sans', helvetica, arial, sans-serif;

753 font-weight: 400;"

754 >COMENTARIOS </h2></div>

755 <div class="ComentariosDR" id="eww-comments" data-post-id="$reserved-article-id.data" data-events='{

756 "author": "$NombreAutor",

757 "section": "$section",

758 "post_title": "$title",

759 "post_id": "$reserved-article-id.data",

760 "author_id": "$IDAutor"

761 }'></div>

762 <!-- comentarios acceder -->

763

764

765 <!-- nuevas tags con estilo de especial + autores inicio -->

766

767 <!-- TAGS MOVIL INICIO -->

768 ## TAGS

769 <div class="temas d-movil" temas="$hmTemas.size()">

770 <div class="cab-temas temasmovil">TEMAS</div>

771 #if($hmTemas && $hmTemas.size() > 0)

772 #foreach ($elem in $hmTemas)

773 <div class="item_tema t_$hmTemas.size() keywords" itemprop="keywords"><a href="/topic/-/meta/$elem.friendlyname">$elem.name</a></div>

774 #end

775 #end

776 #if($hmGeografico && $hmGeografico.size() > 0)

777 #foreach ($elem in $hmGeografico)

778 <div class="item_tema t_$hmGeografico.size() keywords" itemprop="keywords"><a href="/topic/-/meta/$elem.friendlyname">$elem.name</a></div>

779 #end

780 #end

781 #if($hmPersonajes && $hmPersonajes.size() > 0)

782 #foreach ($elem in $hmPersonajes)

783 <div class="item_tema t_$hmPersonajes.size() keywords" itemprop="keywords"><a href="/topic/-/meta/$elem.friendlyname">$elem.name</a></div>

784 #end

785 #end

786 </div>

787 <!-- TAGS MOVIL FIN -->

788

789 <!-- nuevas tags con estilo de especial + autores fin -->

790

791 ##GENERICO

792 #if($Generic && $Generic.getSiblings().size()>0)

793 <ul class="generic">

794 #foreach ($el in $Generic.getSiblings())

795 <li><span class="icon"></span><a href="$!el.Document.data" >$!el.data ($el.Extension.data)</a></li>

796 #end

797 </ul>

798 #end

799

800

801 ## FIN PAYWALL

802 ##aqui estaba el paywall fin

803

804 ## MOVER TEXTO AQUI

805

806 ##RELACIONADAS EXTERNAS

807 #set ($urlLink = $articleToolbox.getTag(null,"linkURL") )

808 #set ($titleLink = $articleToolbox.getTag(null,"linkTitle"))

809 #if(($urlLink && $urlLink.data != "") && ($titleLink && $titleLink.data != ""))

810 <a class="ext_link" href="$!urlLink.data" target="_blank" rel="nofollow">

811 <strong>$!titleLink.data</strong>

812 </a>

813 #end

814 ##RELACIONADAS INTERNAS

815 #if($linkIntTitle && $linkIntTitle.getSiblings().size()>0)

816 <div class="link_tpi">

817 <div class="head_int"><span class="icon"></span> TE PUEDE INTERESAR: </div>

818 #foreach ($el in $linkIntTitle.getSiblings())

819 <div class="item_int"><a href="$!el.linkIntURL.data" >$!el.data</a></div>

820 #end

821 </div>

822 #end

823

824

825 <div id="eww-mailchimp"></div>

826

827 ##openweb

828

829

830

831 ##cierra openweb

832

833 #php_if("getenv('ITER_UA_IS_MOBILE')==='true'")

834 ##PUBLI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

835 ##<div class="publi">$!iterVelocityTools.getAdContainer("nota_v_bot")</div> ++++++++++++++++

836 #php_end

837

838 </div>

839

840 </div>

841 </div>

842 </div>

843

844 <div class="col-60-40-top-two-col col-xs-12 col-md-4 col-lg-4 portlet-column nopadding" id="col-60-40-top-two-col">

845

846

847 ##PUBLI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

848 #php_if("getenv('ITER_UA_IS_MOBILE')==='true'")

849

850 #php_else

851 <!-- <div islogged="$islogged" useraccess="$useraccess"></div>

852 <div class="publi" style="width: 300px; margin: 1rem auto; margin-top: 0px;";>$!iterVelocityTools.getAdContainer("nota_v_sb1")</div>

853

854 <div id='div-gpt-ad-8622108-5' style="width: 300px;margin: 1rem auto;margin-top: 0px;">

855 <script>

856 googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-8622108-5'); });

857 </script>

858 </div> -->

859 #php_end

860

861 <!-- la enceusta se ve aqui inicio -->

862

863 <div id="" class="portlet-boundary portlet-static-end htmlcontainer-portlet block_newsletter">

864

865 <div class="move-from-a">

866 <h2 hidden class="sectiondestacadas">Encuesta Vanguardia</h2>

867 <div hidden id="encuesta-container" style="margin-bottom: 40px;margin-top: 40px;"></div>

868 </div>

869

870 </div>

871

872 <!-- la enceusta se ve aqui fin -->

873

874 ##RANKING

875 <div class="ranking_infinity lateral_secc c004_003"></div>

876 ##PUBLI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

877 #php_if("getenv('ITER_UA_IS_MOBILE')==='true'")

878

879 #php_else

880 <!-- <div class="publi cb" style="width: 300px; margin: 1rem auto";>$!iterVelocityTools.getAdContainer("nota_v_sb2")</div>

881 <div id='div-gpt-ad-8622108-6' class="cb" style="width: 300px; margin: 1rem auto">

882 <script>

883 googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-8622108-6'); });

884 </script>

885 </div> -->

886 #php_end

887 </div>

888

889 </div>

890 </article>

891 </div>

892

893 </div>

894 <div class="cl"></div>

895

896

897 #set($urlExterna = $articleToolbox.getTag(null,"URLCanonical"))

898 #if($urlExterna && $urlExterna.data != "")

899 #set ($urlExternaData = $urlExterna.data)

900 #set ($urlExternaData = $urlExternaData.replaceAll("<.*?>",""))

901 #set($linkCanonical= {})

902 #set($temp = $linkCanonical.put("rel","canonical"))

903 #set($temp = $linkCanonical.put("href",$urlExternaData))

904 $iterVelocityTools.addLinkTag($linkCanonical)

905 #end

906

907

908 <!-- Newsletter notas -->

909 <script>

910 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

911 // Definir la cantidad de newsletters

912 const totalNewsletters = 7;

913

914 // Obtener el estado actual del newsletter desde localStorage

915 let newsletterIndex = localStorage.getItem('newsletterIndex');

916 if (newsletterIndex === null) {

917 newsletterIndex = 0; // Valor predeterminado

918 } else {

919 newsletterIndex = parseInt(newsletterIndex);

920 }

921

922 // Mostrar el newsletter correspondiente

923 const newsletterHTML = [

924 `<div>

925 <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

926 <style type="text/css">

927 .block_newsletter #mc_embed_signup form {padding-left:0 !important;}

928 </style>

929 <div class="newsletterform" id="mc_embed_signup" style="margin-bottom: 30px; padding: 0px !important;border-radius: 5px;">

930 <div class="row imagenescool" style="background-color: #ffffff;padding-left: 15px;height: 60px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;padding-right: 15px;">

931 <div class="col" style="justify-content: start;display: flex;align-items: center;border-bottom: 1px solid #f16504;"><div class="RodeoNewsleteres" style="height: 27px;width: 100%;margin-top: 19px;"></div></div>

932 <div class="col columnaVanguardiaMovilNewsleters" style="justify-content: end;display: flex;align-items: center;border-bottom: 1px solid #f16504;"><div class="ImagenVanguardiaNewsL1Black" style="height: 20px;width: 89%;margin-top: 15px;margin-right: auto;margin-left: auto;"></div></div>

933 </div>

934 <form style="padding: 12px !important;" action="https://rodeocapital.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=7ba13b16b94e60e6e287a91df&id=60bae9d119&f_id=001053e1f0" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate FormNotaRodeoCapital" target="_self" novalidate="">

935 <div id="mc_embed_signup_scroll">

936 <p style="color: rgb(0, 0, 0);font-size: 16px !important;font-family: "PT Serif",Georgia,serif!important;margin-left: 10px;"> Rompe los límites y recibe un adelanto exclusivo de Rodeo Capital. Suscríbete a la primera newsletter para quienes desafían lo ordinario y celebran la auténtica tradición vaquera de México. </p>

937 <input style="margin: 0% 10px auto; !important" type="email" value="" name="EMAIL" class="email" id="mce-EMAIL" placeholder="Correo electrónico" required="">

938

939 <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_7ba13b16b94e60e6e287a91df_60bae9d119" tabindex="-1" value=""></div>

940 <input type="submit" style="background-color: #f16504 !important;margin-top: 12px;right: 0% !important;position: relative !important;" value="Registrarme ahora" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button cnnTNYT">

941 </div>

942 </form>

943 </div>

944 </div>`,

945 `<div>

946 <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

947 <style type="text/css">

948 .block_newsletter #mc_embed_signup form {padding-left:0 !important;}

949 </style>

950 <div class="newsletterform" id="mc_embed_signup" style="margin-bottom: 30px; padding: 0px !important;border-radius: 5px;">

951 <div class="row imagenescool" style="background-color: #000000;padding-left: 13px;height: 60px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;">

952 <div class="col" style="justify-content: start;display: flex;align-items: center;"><div class="TribunaPoliticaVMX" style="height: 40px;width: 100%;margin-top: 0px;"></div></div>

953 <div class="col columnaVanguardiaMovilNewsleters" style="justify-content: end;display: flex;align-items: center;"><div class="ImagenVanguardiaNewsL1" style="height: 51px;width: 100%;margin-top: -11px;"></div></div>

954 </div>

955 <form style="padding: 12px !important;" action="https://vanguardia.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=7ba13b16b94e60e6e287a91df&id=d996cb4b89&f_id=001353e1f0" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate FormNotaTribunaPolitica" target="_self" novalidate>

956 <div id="mc_embed_signup_scroll">

957 <p style="color: rgb(0, 0, 0);font-size: 16px !important;font-family: "PT Serif",Georgia,serif!important;margin-left: 10px;"> Recibe cada martes Tribuna Política: la newsletter de opinión que conecta con la política que mueve a México y el mundo. ¡Únete a la conversación! </p>

958 <input style="margin: 0% 10px auto; !important" type="email" value="" name="EMAIL" class="email" id="mce-EMAIL" placeholder="Correo electrónico" required>

959 <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->

960 <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_7ba13b16b94e60e6e287a91df_d996cb4b89" tabindex="-1" value=""></div>

961 <input type="submit" style="margin-top: 12px;right: 0% !important;position: relative !important;" value="Registrarme ahora" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button cnnTNYT">

962 </div>

963 </form>

964 </div>

965 </div>`,

966 `<div>

967 <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

968 <style type="text/css">

969 .block_newsletter #mc_embed_signup form {padding-left:0 !important;}

970 </style>

971 <div class="newsletterform" id="mc_embed_signup" style="margin-bottom: 30px; padding: 0px !important;border-radius: 5px;">

972 <div class="row imagenescool" style="background-color: #ffffff;padding-left: 15px;height: 60px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;padding-right: 15px;">

973 <div class="col" style="justify-content: start;display: flex;align-items: center;border-bottom: 1px solid #f18078;"><div class="VMASVMX" style="height: 40px;width: 100%;margin-top: 0px;"></div></div>

974 <div class="col columnaVanguardiaMovilNewsleters" style="justify-content: end;display: flex;align-items: center;border-bottom: 1px solid #f18078;"><div class="ImagenVanguardiaNewsL1gris" style="height: 20px;width: 100%;margin-top: 15px;"></div></div>

975 </div>

976 <form style="padding: 12px !important;" action="https://vanguardia.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=7ba13b16b94e60e6e287a91df&id=8641e54d37&f_id=001253e1f0" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate FormNotaVmas" target="_self" novalidate="">

977 <div id="mc_embed_signup_scroll">

978 <p style="color: rgb(0, 0, 0);font-size: 16px !important;font-family: "PT Serif",Georgia,serif!important;margin-left: 10px;">¡Descubre, elige y date un gusto con V+LIST! Los jueves, cada 15 días, recibe una selección exclusiva de ofertas en línea: desde esenciales para el hogar y lo mejor para tu mascota, hasta los imperdibles de temporada. </p>

979 <input style="margin: 0% 10px auto; !important" type="email" value="" name="EMAIL" class="email" id="mce-EMAIL" placeholder="Correo electrónico" required="">

980

981 <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_7ba13b16b94e60e6e287a91df_8641e54d37" tabindex="-1" value=""></div>

982 <input type="submit" style="background-color: #2b62ff !important;margin-top: 12px;right: 0% !important;position: relative !important;" value="Registrarme ahora" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button cnnTNYT">

983 </div>

984 </form>

985 </div>

986 </div>`,

987 `<div>

988 <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

989 <style type="text/css">

990 .block_newsletter #mc_embed_signup form {padding-left:0 !important;}

991 </style>

992 <div class="newsletterform" id="mc_embed_signup" style="margin-bottom: 30px; padding: 0px !important;border-radius: 5px;">

993 <div class="row imagenescool" style="background-color: #ffffff;padding-left: 13px;height: 60px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;">

994 <div class="col vanguardiamovilnewsletter" style="display: block;padding: 15px;">

995 <div class="ImagenVanguardiaNewsVanguardia" style="height: 30px;width: 60%;margin-top: 0px;margin-right: auto;margin-left: auto;"></div>

996 <div style="width: 80%;height: 1px;margin: 0px auto;border-bottom: 4px solid #ff7e1f;padding: 7px;"> </div>

997 </div>

998 <div class="col columnaVanguardiaMovilNewsleters" style="justify-content: end;display: flex;align-items: center;display: none;">

999 <div class="ImagenVanguardiaNewsL1" style="height: 51px;width: 100%;margin-top: -11px;"></div>

1000 </div>

1001 </div>

1002 <form style="padding: 12px !important;" action="https://vanguardia.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=372436c882786b2c9a8e7680a&id=33e9fe5f1c" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate FormNotaVanguardia" target="_self" novalidate>

1003 <div id="mc_embed_signup_scroll">

1004 <p style="color: rgb(0, 0, 0);font-size: 16px !important;font-family: "PT Serif",Georgia,serif!important;margin-left: 10px;">¡Comienza tus mañanas bien informado! Obtén nuestra selección diaria de noticias locales y nacionales para mantenerte actualizado desde el amanecer.</p>

1005 <input style="margin: 0% 10px auto; !important" type="email" value="" name="EMAIL" class="email" id="mce-EMAIL" placeholder="Correo electrónico" required>

1006 <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_372436c882786b2c9a8e7680a_33e9fe5f1c" tabindex="-1" value=""></div>

1007 <input type="submit" style="margin-top: 12px;right: 0% !important;position: relative !important;" value="Registrarme ahora" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button cnnVanguardia">

1008 </div>

1009 </form>

1010 </div>

1011 </div>`,

1012 `<div>

1013 <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

1014 <style type="text/css">

1015 .block_newsletter #mc_embed_signup form {padding-left:0 !important;}

1016 </style>

1017 <div class="newsletterform" id="mc_embed_signup" style="margin-bottom: 30px; padding: 0px !important;border-radius: 5px;">

1018 <div class="row imagenescool" style="background-color: #de001f;padding-left: 13px;height: 60px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;">

1019 <div class="col" style="justify-content: start;display: flex;align-items: center;"><div class="ImagenVanguardiaNewsSemanario" style="height: 40px;width: 100%;margin-top: 0px;"></div></div>

1020 <div class="col columnaVanguardiaMovilNewsleters" style="justify-content: end;display: flex;align-items: center;"><div class="ImagenVanguardiaNewsL1" style="height: 51px;width: 100%;margin-top: -11px;"></div></div>

1021 </div>

1022 <form style="padding: 12px !important;" action="https://vanguardia.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=372436c882786b2c9a8e7680a&id=11c878846e" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate FormNotaSemanario" target="_self" novalidate>

1023 <div id="mc_embed_signup_scroll">

1024 <p style="color: rgb(0, 0, 0);font-size: 16px !important;font-family: "PT Serif",Georgia,serif!important;margin-left: 10px;">¡No te pierdas nuestras investigaciones exclusivas! Conoce los motivos del reportaje, directamente de sus autores, con nuestra newsletter semanal.</p>

1025 <input style="margin: 0% 10px auto; !important" type="email" value="" name="EMAIL" class="email" id="mce-EMAIL" placeholder="Correo electrónico" required>

1026 <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->

1027 <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_372436c882786b2c9a8e7680a_11c878846e" tabindex="-1" value=""></div>

1028 <input type="submit" style="margin-top: 12px;right: 0% !important;position: relative !important;" value="Registrarme ahora" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button cnnSemanario">

1029 </div>

1030 </form>

1031 </div>

1032 </div>`,

1033 `<div>

1034 <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

1035 <style type="text/css">

1036 .block_newsletter #mc_embed_signup form {padding-left:0 !important;}

1037 </style>

1038 <div class="newsletterform" id="mc_embed_signup" style="margin-bottom: 30px; padding: 0px !important;border-radius: 5px;">

1039 <div class="row imagenescool" style="background-color: #000000;padding-left: 13px;height: 60px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;">

1040 <div class="col" style="justify-content: start;display: flex;align-items: center;"><div class="ImagenVanguardiaNewsNYT" style="height: 25px;width: 100%;margin-top: 0px;filter: invert(1) brightness(2);"></div></div>

1041 <div class="col columnaVanguardiaMovilNewsleters" style="justify-content: end;display: flex;align-items: center;"><div class="ImagenVanguardiaNewsL1" style="height: 51px;width: 100%;margin-top: -11px;"></div></div>

1042 </div>

1043 <form style="padding: 12px !important;" action="https://vanguardia.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=372436c882786b2c9a8e7680a&id=77ee4ec641&f_id=0061c3e1f0" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate FormNotaTNYT" target="_self" novalidate>

1044 <div id="mc_embed_signup_scroll">

1045 <p style="color: rgb(0, 0, 0);font-size: 16px !important;font-family: "PT Serif",Georgia,serif!important;margin-left: 10px;"> ¡Informate con lo mejor del periodismo internacional cada sábado! Suscríbete a nuestra Newsletter y recibe las noticias más destacadas del New York Times, traducidas especialmente para ti.</p>

1046 <input style="margin: 0% 10px auto; !important" type="email" value="" name="EMAIL" class="email" id="mce-EMAIL" placeholder="Correo electrónico" required>

1047 <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->

1048 <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_372436c882786b2c9a8e7680a_77ee4ec641" tabindex="-1" value=""></div>

1049 <input type="submit" style="margin-top: 12px;right: 0% !important;position: relative !important;" value="Registrarme ahora" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button cnnTNYT">

1050 </div>

1051 </form>

1052 </div>

1053 </div>`,

1054 `<div>

1055 <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

1056 <style type="text/css">

1057 .block_newsletter #mc_embed_signup form {padding-left:0 !important;}

1058 </style>

1059 <div class="newsletterform" id="mc_embed_signup" style="margin-bottom: 30px; padding: 0px !important;border-radius: 5px;">

1060 <div class="row imagenescool" style="background-color: #657838;padding-left: 13px;height: 60px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 5px;">

1061 <div class="col" style="justify-content: start;display: flex;align-items: center;"><div class="ImagenVanguardiaNewsL4" style="height: 36px;width: 100%;margin-top: 0px;"></div></div>

1062 <div class="col columnaVanguardiaMovilNewsleters" style="justify-content: end;display: flex;align-items: center;"><div class="ImagenVanguardiaNewsL1" style="height: 51px;width: 100%;margin-top: -11px;"></div></div>

1063 </div>

1064 <form style="padding: 12px !important;" action="https://vanguardia.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=372436c882786b2c9a8e7680a&id=51de90b277&f_id=006dc3e1f0" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate FormNotaCoahuilanatural" target="_self" novalidate>

1065 <div id="mc_embed_signup_scroll">

1066 <p style="color: rgb(0, 0, 0);font-size: 16px !important;font-family: "PT Serif",Georgia,serif!important;margin-left: 10px;"> ¡Descubre el fascinante newsletter de Vanguardia y enamórate de la naturaleza del sureste de Coahuila! Únete para vivir aventuras, experiencias únicas y aprender todo sobre el senderismo.</p>

1067 <input style="margin: 0% 10px auto; !important" type="email" value="" name="EMAIL" class="email" id="mce-EMAIL" placeholder="Correo electrónico" required>

1068 <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->

1069 <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_372436c882786b2c9a8e7680a_51de90b277" tabindex="-1" value=""></div>

1070 <input type="submit" style="margin-top: 12px;right: 0% !important;position: relative !important;" value="Registrarme ahora" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button cnnCoahuilanatural">

1071 </div>

1072 </form>

1073 </div>

1074 </div>`

1075

1076 // Agregar otros 3 bloques de HTML para los otros newsletters

1077 ];

1078

1079 // Esperar 2 segundos antes de ejecutar el script

1080 setTimeout(() => {

1081 // Verificar si existe un div con la clase "css-15l1kde"

1082 const divElemento = document.querySelector('div.css-15l1kde');

1083

1084 if (!divElemento) {

1085 // Obtener el elemento <p> con la clase "p_4"

1086 const elementoP = document.querySelector('p.p_4');

1087 if (elementoP) {

1088 // Insertar el bloque de código HTML después del elemento <p>

1089 elementoP.insertAdjacentHTML('afterend', newsletterHTML[newsletterIndex]);

1090 } else {

1091 console.log("no hay elementos p_4");

1092 }

1093 } else {

1094 console.log("El div con la clase css-15l1kde está presente. El script no se ejecutará.");

1095 }

1096 }, 2000); // 2000 milisegundos = 2 segundos

1097

1098 // Actualizar el índice del newsletter para la próxima visita

1099 newsletterIndex = (newsletterIndex + 1) % totalNewsletters;

1100 localStorage.setItem('newsletterIndex', newsletterIndex);

1101 });

1102 </script>

1103 <!-- Newsletter notas -->

1104

1105 <!-- apagar o encender scroll infinito

1106

1107 <div class="content-infinity-off">

1108

1109 </div>

1110

1111 apagar o encender scroll infinito -->

1112

1113 <!-- speed page -->

1114 <script defer>

1115 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

1116 const lazyLoadElements = document.querySelectorAll('.lazy-load');

1117

1118 const observer = new IntersectionObserver(entries => {

1119 entries.forEach(entry => {

1120 if (entry.isIntersecting) {

1121 const lazyElement = entry.target;

1122

1123 // Verificar si el elemento ya ha sido marcado como cargado

1124 if (!lazyElement.classList.contains('in-view')) {

1125 // Realizar acciones específicas del elemento aquí

1126 // Por ejemplo, puedes agregar una clase, cargar contenido, etc.

1127 lazyElement.classList.add('in-view');

1128

1129 // Dejar de observar el elemento después de que ha entrado en la vista

1130 observer.unobserve(lazyElement);

1131 }

1132 }

1133 });

1134 });

1135

1136 lazyLoadElements.forEach(element => {

1137 observer.observe(element);

1138 });

1139 });

1140 </script>

1141 <!-- speed page -->

1142

1143 <script defer>

1144 // Función para aplicar el estilo fijo al menú al salir de pantalla

1145 function fixMenu() {

1146 var menu = document.querySelector('.menu-principal-header.desktop');

1147 var scrollY = window.scrollY || window.pageYOffset;

1148 if (scrollY > 0) {

1149 menu.classList.add('fixed');

1150 } else {

1151 menu.classList.remove('fixed');

1152 }

1153 }

1154

1155 // Escuchador de eventos de desplazamiento

1156 window.addEventListener('scroll', fixMenu);

1157

1158 // Llamar a la función al cargar la página

1159 fixMenu();

1160 </script>

1161

1162 <!-- Estilo para Lista sin Plublicidad -->

1163 <script>

1164 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

1165

1166 // Obtener todos los div con la clase block_Parrafo_Lista

1167 var blocks = document.querySelectorAll('.block_Parrafo_Lista');

1168

1169 // Iterar a través de los bloques

1170 blocks.forEach(function(block) {

1171 // Obtener todos los elementos <p> dentro del bloque actual

1172 var paragraphs = block.querySelectorAll('p');

1173

1174 // Iterar a través de los elementos <p>

1175 paragraphs.forEach(function(paragraph) {

1176 // Verificar si el <p> está vacío

1177 if (paragraph.innerHTML.trim() === '') {

1178 // Agregar altura y display block

1179 paragraph.style.height = '20px';

1180 paragraph.style.display = 'block';

1181 }

1182

1183 // Verificar si el <p> contiene un <b> vacío

1184 var boldElement = paragraph.querySelector('b');

1185 if (boldElement && boldElement.innerHTML.trim() === '') {

1186 // Agregar altura y display block al <b> dentro del <p>

1187 boldElement.style.height = '20px';

1188 boldElement.style.display = 'block';

1189 }

1190 });

1191 });

1192

1193 });

1194 </script>

1195 <style>

1196 div.block_Parrafo_Lista p{

1197 margin: 0px !important;

1198 }

1199 </style>

1200 <!-- Estilo para Lista sin Plublicidad -->

1201

1202 <script defer>

1203 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

1204 // Retrasa la ejecución del código durante 1 segundo (1000 milisegundos)

1205 setTimeout(function() {

1206 // Obtén una referencia a los elementos div con las clases específicas

1207 var resizableDiv = document.querySelector('.text.resizable');

1208 var otherDiv = document.querySelector('#col-60-40-top-two-col');

1209

1210 // Obtén la altura del div redimensionable

1211 //var resizableDivHeight = resizableDiv.offsetHeight;

1212 var altura = resizableDiv.getBoundingClientRect();

1213 // Asigna la altura del div redimensionable al otro div

1214 otherDiv.style.height = altura + 'px';

1215 }, 1000); // 1000 ms = 1 segundo

1216 });

1217 </script>

1218

1219

1220 <!-- sdk de encuestas ex.co

1221 <script defer src="https://smart-placements-sdk.ex.co/v1/4c5d975f-5ccc-422a-967c-bdca2f89738c/sdk.js"></script> -->

1222

1223 <script>

1224

1225 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

1226 // Selecciona todos los elementos div con las clases "lead destacado"

1227 var elements = document.querySelectorAll('div.lead.destacado');

1228

1229 // Itera sobre cada elemento y agrega el atributo itemprop="description"

1230 elements.forEach(function(element) {

1231 element.setAttribute('itemprop', 'description');

1232 });

1233 });

1234

1235 </script>

1236

1237 <p hidden>$pub_imagen1</p>

1238 <p hidden>$urlImage</p>

1239

1240 #set($imageUrl3 = "")

1241 #if($pub_imagen1.startsWith("https"))

1242 #set($imageUrl3 = $pub_imagen1)

1243 #elseif($urlImage.startsWith("https"))

1244 #set($imageUrl3 = $urlImage)

1245 #else

1246 #set($imageUrl3 = "https://vanguardia.com.mx/base-portlet/webrsrc/theme/13d16cf89ee0b324585019c9998ec6dd.svg")

1247 #end

1248

1249 <script type="application/ld+json">

1250 {

1251 "@context": "http://schema.org",

1252 "@type": "ImageObject",

1253 "url": "$imageUrl3",

1254 "datePublished": "$dateF",

1255 "dateModified": "$dateFb",

1256 "dateCreated": "$dateF>"

1257 }

1258 </script>

1259

1260 <div hidden itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">

1261 <meta hidden itemprop="url" content="$imageUrl3">

1262 </div>

1263

1264 <script type="text/javascript" async="async">

1265 if(isMobileEnvironment == false){

1266 if($(".ranking_infinity").size() > 0){

1267 $(".ranking_infinity").html($(".infinity_ranking .iter-tabview-content").html());

1268 }

1269 }

1270 </script>

1271 ##+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1272 ##+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1273 #*

1274 #if($iterVelocityTools.getVelocityVariable("teaseritemposition") != 1)

1275 #set($TituloEsc = $htmlUtil.escape($!Headline.data))

1276 #set($TituloEsc = $TituloEsc.replaceAll("

", ""))

1277 #set ($tempSubheadline = "#getTeaserSubheadline(false)")

1278 #if($tempSubheadline && $tempSubheadline != "")

1279 #set($Texto = $tempSubheadline )

1280 #else

1281 #set($Texto = "#dameText(200)" )

1282 #end

1283 #set($Texto = $Texto.replaceAll("<.*?>","") )

1284 #set($Texto = $Texto.trim() )

1285

1286 #set($logo = "$iterVelocityTools.getVariable('0','logo_datos')" )

1287 #set($logo = $logo.trim() )

1288 #set($logo = $htmlUtil.escape($logo))

1289 #set($logo = $logo.replaceAll("/","\/") )

1290 #set($section = "")

1291 #set($section_url = "")

1292 #set($ac-sectionDateFrom = $articleContext.selectNodes('articlectx/sections//section[@from]'))

1293 #if($ac-sectionDateFrom && $ac-sectionDateFrom.size() > 0)

1294 #foreach ($atrib in $ac-sectionDateFrom.get(0).attributes() )

1295 #if($atrib.name == "name")

1296 #set($section = $!atrib.data)

1297 #end

1298 #if($atrib.name == "url")

1299 #set($section_url = $!atrib.data)

1300 #end

1301

1302 #end

1303 #end

1304 ## ***************AUTOR ********************

1305 #set($autorfinal = "")

1306 #set($urlautorfinal = "")

1307 #if($hmAutores.size() > 0)

1308 #set($hmAutor = $hmAutores.get(0))

1309 #set($autorfinal = $hmAutor.name)

1310 #set($autorfinalEsc = $htmlUtil.escape($autorfinal))

1311 #set($urlautorfinal = "#metadataUrl_v1('autor')${hmAutor.friendlyname}")

1312 #end

1313 #if($autorfinal == "")

1314 #set($autorfinal = "Vanguardia")

1315 #end

1316

1317

1318

1319 <!-- ITEMS EN PAGINA fullaccess: $fullaccess -->

1320 <meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemtype="https://schema.org/WebPage" itemid="#siteUrl()$url_actual" />

1321 <div itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">

1322 <meta itemprop="url" content="https://vanguardia.com.mx/" />

1323 <meta itemprop="name" content="Vanguardia" />

1324 <div itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">

1325 <meta itemprop="url" content="$iterVelocityTools.getVariable('0','logo_datos')" />

1326 <meta itemprop="width" content="600" />

1327 <meta itemprop="height" content="60" />

1328 </div>

1329 </div>

1330

1331 #end

1332 *#

1333 ##+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++