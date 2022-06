Cumple apenas el 5% de los trabajadores con la constancia de situación fiscal; temen por ‘retención’ de sueldos

CIUDAD DE MÉXICO.-A un mes de que se venza el plazo que dio el SAT para iniciar el uso de la versión 4.0 para la factura electrónica y para que los trabajadores presenten a sus patrones la constancia de situación fiscal, se estima, porque no hay cifras exactas, que solamente el 5% ya consiguieron dicho documento, expuso la vicepresidenta de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, Patricia López Padilla Barrera.

Se puede calcular que más del 90% o 95% de los obligados no tienen la constancia, con el problema de que hay dificultades para obtenerla, sin embargo, dijo que son estimaciones porque no hay una cifra oficial.

El problema es que los trabajadores encuentran trabas al tramitarla porque las oficinas del SAT están colapsadas por tanta gente que va, no hay citas, la página de internet no funciona, o sea que “las personas físicas no están pudiendo sacar su constancia por estos problemas”