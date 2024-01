Da Carlos Slim la clave para ser una potencia: mejorar los ingresos

Para el empresario Carlos Slim, México vive un momento importante, sin embargo, necesita dejar el subdesarrollo y mejorar los ingresos de los ciudadanos, para lograr un crecimiento del 5% anual en la próxima década.

Al participar en un evento del ITAM en su condición de presidente de la Fundación Telmex, el multimillonario mexicano consideró que para llegar al top 7, primero hay que romper la barrera del subdesarrollo, lo que en América Latina estaban haciendo algunos países como Chile de manera media o Panamá y Costa Rica.

TE PUEDE INTERESAR: Crece en 48 mil mdd la fortuna de los cinco hombres más ricos de México en el 2023

“Para ello, se requiere invertir más y volver a la unidad sin confrontaciones como se vivieron en la primera etapa y durante la Revolución”, expresó.

Hizo un recuento de las 41 etapas importantes que ha tenido nuestro país y 55 años de división a lo largo de la historia desde 1821, con detalles que fue combinando con frases que solía decir su padre.

Al hablar sobre las oportunidades de inversión en México y contestar algunas preguntas de estudiantes, dijo que “he observado que entre los países del mundo cuando llegan por ahí de los 15 mil dólares per cápita, me he planteado que dejan la atracción de la gravedad del subdesarrollo”.

Además, consideró relevante que el país tenga rumbo y destinar el 30% del PIB a la inversión, “lo tendríamos que hacer muy rápidamente”.

Pero lo más apremiante para el magnate, es fortalecer el poder adquisitivo de la población, el ingreso, el salario.

”Cuando se habla de igualdad, no se trata de eso, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar, no es que estén iguales ¡en dónde!”, criticó.

Aseguró que todo está trazado y facilitado para una transformación en 10 años con un crecimiento de 5% a 6%, pues México está viviendo un momento importante.

Si bien reconoció lo que se ha hecho con el aumento del salario mínimo, falta más simplificación para el pago de impuestos para evitar planeaciones fiscales.

ALERTA POR IA

Carlos Slim alertó además que el desempleo se va a agudizar especialmente con la Inteligencia Artificial (IA) porque cuando ya esté “en su punto”, va a desplazar muchas fuentes de empleo.

El trabajo temporal va a ser importante, aseguró, por la situación de EU y China.

Confesó que fue muy importante la formación que le dio su papá en educación y valores, y recordó algunas frases como “Optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos; no es euforia”, o “Dinero que sale de la empresa se evapora, hay que reinvertir las utilidades”.

Recomendó a los jóvenes tomar en cuenta que “todos los tiempos son buenos para el que sabe qué hacer” y tener muy claro que “nos vamos a ir sin nada”.

Trabajar y prepararse, leer, definir lo que les gusta y no dedicarse nada más al negocio porque la familia es primero, luego el negocio y después los intereses personales.

Con información de El Universal