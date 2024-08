Denuncian que conflictos de intereses están perjudicando a ARHCOS desde el año pasado

Varios conflictos de intereses se vienen señalando desde el año pasado al interior de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), denunció Jaime Guerra Pérez, expresidente del organismo.

Durante la reunión mensual de la Asociación, Guerra Pérez tomó la palabra y dejó claro que “esto no son chismes baratos”, pues la semana pasada se mandó una carta a los socios, con el apoyo de 18 expresidentes y seis empresas.

El conflicto de intereses incluye tres puntos, el primero relacionado con Miguel Muñoz Betancourt, actual vicepresidente, de quien se cuestiona que en su elección hace dos años, votaron todos los asistentes y no solo los socios de la asociación, lo que fue ilegal y además no es un ejecutivo de Recursos Humanos. A ello se suma que hay varias demandas en contra de empresas, algunas de ellas afiliadas a ARHCOS, y en esas demandas aparece el nombre de Muñoz Betancourt o su logo.

Guerra Pérez señaló que tener un despacho laboral es muy respetable, pero es un conflicto que un miembro de la mesa directiva o posible presidente demande a cualquier socio.

Otro conflicto que mencionó tiene que ver con Grupo Rosei y Grip Group, con el primero porque es un proveedor que administra la Asociación, mientras que con la segunda se le encargó la encuesta de sueldos y salarios, cuando ellos son un “headhunter” (contratan trabajadores para las empresas).

Indicó que debido a esta situación ARHCOS ya no está en la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS), donde analizaron esta situación de conflictos de intereses y por ello ya no participa.

Por su parte, el vicepresidente de ARHCOS, Miguel Muñoz Betancourt, del despacho Muñoz Betancourt Legal Group, que tiene ocho años participando en la Asociación, dejó en claro que seguirá en este cargo porque así fue electo por los socios en una elección abierta y no tendría que dejarlo salvo que los socios lo decidieran. Cuestionó que a más de un año de la elección se diga que fue irregular cuando participó un colegio electoral integrado por diferentes socios, y ahí era el momento de decir si fue irregular o no.

En el caso de que apoye demandas contra empresas socias de ARHCOS, dejó claro que es titular de un despacho que se dedica a asesorar empresas y aunque ha habido uno que otro caso aislado, no representa a trabajadores, lo que es un hecho y conocido por los socios, además de que gran parte de la Asociación es cliente de la firma.

Miguel Muñoz citó que algunos socios le han pedido que los apoye cuando un familiar ha sido despedido de una empresa, incluso le llegó el caso de un gerente de planta que fue despedido a los 13 días de haber sido contratado, pero no asesoró al trabajador, lo que hizo fue referirlo a un despacho.

“Sí pueden haberme puesto en una carta poder o en una demanda, pero yo no firmé ningún documento; si me pasan una carta poder pongo a quien quiera, pero no tiene nada que ver mientras tú no firmes, no hay ningún vínculo en ese asunto”, aseguró.

Finalmente, del caso de Grupo Rosei, la gerente de la Cámara, Ana Cristina Gracia, indicó que el apoyo de este grupo fue solo en el periodo de transición, cuando los números estaban dramáticos en la cartera vencida y deuda, pero son totalmente independientes desde hace dos meses.