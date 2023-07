Desatiende México al comercio exterior, acusan expertos

Asimismo, durante más de seis meses se detuvo la operación de la Alianza del Pacífico, bloque en el que además de México participan Chile, Colombia y Perú, ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no debía entregarse la presidencia pro tempore a la mandataria de Perú, Dina Boluarte, al llamarla usurpadora del cargo. Finalmente, hace unos días se destrabó el conflicto al otorgar el liderazgo a Chile.

Por ejemplo, por seis meses no hubo representación mexicana en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, hasta que hace un mes se designó para ese cargo a Rafael Marín Mollinedo, quien era el titular de Aduanas.

CDMX.- A pesar de que México cuenta con 14 tratados comerciales con 50 países y que ocupa la doceava posición global entre los principales países exportadores e importadores, se observa un abandono del gobierno federal en cuanto al tema de comercio exterior, al politizarlo o no cumplir con compromisos firmados.

SIN MENCIÓN EN PND

Para el exnegociador del capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora T-MEC, Jorge Molina, hay temas que México dejó pendientes al no tener representantes ante la OMC, como no ratificar el protocolo de comercio electrónico, que se suman a muchos otros asuntos, como en materia agrícola y subsidios a la pesca.

No se trata sólo del tema de la OMC, sino que, en general, el gobierno no deja ver que el comercio exterior sea algo relevante para la política mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Comercio de México con EUA rompe récord

“Si ves el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó al inicio de sexenio, no hay nada con relación a comercio ni política exterior. O sea, como que al gobierno parece que no le es importante la política exterior, porque a la gente que especialmente se dirige el gobierno, que es la clase media y baja, consideran que el comercio internacional no les afecta”, expuso Molina.

“Hablan de un tratado de libre comercio como un hecho que ahí está y ahí seguirá, pero no hay una visión de lo que implica que el comercio internacional genera más de la mitad del Producto Interno Bruto de la economía”, recalcó.