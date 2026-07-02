Desciende hasta un 22% el turismo de negocios a nivel Coahuila: AMHMC

El turismo de negocios presenta a nivel estatal una caída de 20% a 22%, señaló el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien agregó que este sector representa el 40% del mercado con ingresos anuales por mil 500 millones de pesos.

“No son solamente americanos, sino también canadienses, franceses, alemanes y griegos, entre otros, quienes llegan de los diferentes corporativos”, dijo.

Sin embargo, agregó que ha afectado que ya no haya expansiones en las plantas y que estas últimas se hayan vuelto más eficientes, además agregó que este deterioro se comenzó a presentar desde el año pasado.

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Por otra parte, con respecto a las armadoras, el empresario comentó que el mercado de Sudamérica siempre ha sido problemático porque no tiene la capacidad económica, salvo Brasil, pero ellos también producen autos, por ello, se pronunció por buscar mercados en Asia y Oriente Medio, toda vez que se tiene mucho dinero y no se ha abarcado.

Asimismo comentó que vienen dos empresas grandes para Derramadero; una de ellas representa más de 500 empleos, es una inversión alemana con Estados Unidos y otra es del ramo de manufactura y representa 200 a 300 empleos.

RECONOCEN FRACASO DEL MUNDIAL

El vicepresidente de la AMHMC reconoció con el mundial de futbol no llegó nadie (a los hoteles), de hecho Monterrey no se llenó, así como tampoco Guadalajara y la Ciudad de México, el mercado fueron los propios mexicanos. Aunque subieron mucho los precios de las aerolíneas (básicamente Monterrey que se fue a un 7 a 20% por arriba).

Señaló que positivo, fue el mundial para los aeropuertos y los restaurantes, sin embargo, insistió en que esto fue generado por el mercado interno.

En el caso del sector hotelero la generación de habitaciones por el mundial fue cero, cuando las expectativas eran muy altas y que todos los hoteles de la región se llenarían, hasta a Parras de la Fuente.