Coahuila: urgen a construir más plantas generadoras de electricidad

De no hacerse en cinco años, la entidad tendrá problemas de suministro y se limitarán inversiones, advierte iniciativa privada

Sin la instalación de más plantas generadoras de energía en el país, en menos de cinco años Coahuila tendrá problemas de energía y esto limitaría las inversiones, señaló el vicepresidente nacional de Nearshoring y Desarrollo Competitivo de Canacintra.

Lo anterior lo dijo luego de la aprobación de la reforma constitucional que considera a Pemex y la CFE como empresas públicas del Estado, en la que se establece la participación de la inversión privada en el sector eléctrico en un máximo de 46 por ciento, mientras que el 54% se reserva a la CFE.

Guerra Pérez dijo que ni la CFE, ni Pemex tienen la capacidad de generación de energía, por ello, hay estados que ya no tienen energía para que se instalen en ellos empresas que demanden gran cantidad de energía, entre ellos, está Jalisco y el Bajío, Nuevo León ya está avisando y en el caso de Coahuila, sin plantas generadoras, en menos de cinco años también tendrá problemas.

“Nosotros hemos insistido en la iniciativa privada en que incrementen la capacidad de autogeneración, esto va a permitir que ellos inviertan en sus empresas”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez señaló que la presidenta, Claudia Sheinbaum debe entender que no tiene los recursos para que a través de la CFE se dé ese crecimiento y tendría que endeudar más al país, cuando las empresas nacionales e internacionales pueden asociarse y desarrollar proyectos.

“El crecimiento no se va a dar porque CFE no tiene la capacidad financiera, ni técnica para el crecimiento que necesita el país, no nos hagamos sonsos, está limitada”, indicó.