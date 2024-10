Empresas amenazadas con aumento de aranceles ignoran a Trump y apuestan por México

Desde su primera campaña por la Presidencia de Estados Unidos, en el 2016, varias empresas de diferentes sectores industriales ubicadas en México han estado en la mira de Donald Trump, quien ahora ha endurecido sus amenazas con mayores aranceles.

¿Ha funcionado esta estrategia?, no en todos los casos. Por ejemplo, en el 2016, Trump amagó con fiscalizar o quitar incentivos a Carrier, Rexnord (hoy Regal Rexnord) y Mondelez si trasladaban su producción a México, pero éstas no sólo no detuvieron sus planes, sino que expandieron su operación, principalmente en Nuevo León.

Las tres compañías fueron directamente nombradas en aquella campaña del republicano, luego de que públicamente informaron que cerrarían líneas productivas en Estados Unidos para traerlas a la Entidad.

Carrier fue de los casos más mediáticos, en el 2016 informó junto con su filial proveedora UTEC (United Technologies Electronic Controls) que cerrarían dos plantas en Indiana, una de paquetes de aires acondicionados para el sector residencial y comercial, y otra de componentes de controles basados en microprocesadores, para trasladar su producción a Santa Catarina.

Bajo amenazas de fiscalización de Trump llegó a un acuerdo temporal de mantener algunos empleos en una de ellas, pero finalmente la cerró en el 2018.

Y la expansión en Nuevo León siguió, pues en el 2023 la compañía anunció la construcción de su octava planta en Santa Catarina, donde ahora tiene su más grande centro productivo de aires acondicionados con calefacción a nivel mundial.

Rexnord también resistió el embate, cerró su planta en Indiana en el 2017 y abrió una nueva de rodamientos industriales en el parque Milenium en Apodaca, en donde ha ido elevando su producción.

En el 2021, Grupo REFORMA publicó, con información de directivos de Milenium, que Rexnord preparaba otra ampliación en Apodaca y en mayo del 2024 su división aeroespacial inauguró una planta en Chihuahua, de 13.8 millones de dólares, con la que se generaron 190 empleos en su primera fase.