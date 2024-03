¡Es NETA!... Una nueva marca de autos chinos llega a México con una nueva generación de eléctricos

NETA Auto es parte del grupo internacional Hozon New Energy Automobile Co. Ltd. Esta startup china ya está presente en cuatro países y ocho ciudades, con una inversión global cercana a los 2.8 millones de dólares. Cuenta con dos plantas de fabricación y ensamblaje en China y Tailandia. ¿Podría instalarse en México también?

¿QUÉ ES NETA?

NETA Auto ha experimentado un gran éxito a nivel global en su primera década, haciendo historia como la primera startup de origen chino en vender más de 150 mil vehículos, hito logrado en el año 2022.

La marca también ha logrado un gran éxito en ventas en mercados como Tailandia, Indonesia, Jordania, Vietnam, Malasia y Costa Rica. La startup cuenta con plantas de fabricación y ensamblaje de vehículos en China y Tailandia. En 2023, vendió 127 mil unidades.